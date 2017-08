FOTO Tá si teda trúfa: Východniarka má šancu na svetový rekord!

Plavkyňa vie, že len snaha nestačí, poveternostné podmienky prekazili plány už mnohým odvážlivcom. Dôležitá je nielen príprava, ale aj adaptácia na poveternostné podmienky, ktoré panujú v danej oblasti, tiež na vodu, ktorá je tu oveľa slanšia a chladnejšia.

Dvojročná príprava

Zuzana má okolo seba tím, ktorý jej radil a pomáhal počas tréningovej prípravy a neskôr bude aj pri samotnom zdolávaní úžiny. Podľa dostupných informácií tréning trval takmer dva roky.

120 kilometrov

Mesačne odmakala vo vodách Bukovca, Liptovskej Mary, ale aj na zahraničných vodných plochách takmer 120 kilometrov. Podľa dlhodobej predpovede počasia, najideálnejším termínom pre štart by mohol byť 17. august, kedy Neap-Tide – rozdiel medzi prílivom a odlivom je najmenší - len 5,7 metra. Ako najvhodnejší čas štartu sa im javí druhá hodina po polnoci, vtedy je úžina "najpokojnejšia" čo sa týka lodnej dopravy.

Pozor na vodné prúdy

Termín určuje pilot, v Zuzaninom prípade je to Andy King. To on hľadá časový úsek zhruba 10-14 hodín, v ktorom má byť dobré počasie a naviguje ju počas plavby, aby obišla vodné prúdy.

Odvaha a pevné nervy

Košičanka bude plávať pod hlavičkou asociácie CSA – Channel swimming association, odkiaľ sú vyslaní rozhodcovia. Tí budú dozerať na regulárny priebeh plavby z anglického brehu na francúzsky. Súčasťou tímu Juskovej sú tiež tréner Vladimír Mravec a kouč Zoltán Makai.

Čítajte viac Ivan Gazdík: Preplával kanál La Manche a Gibraltár

Podľa vyjadrení tých, ktorí tento pokus úspešne absolvovali, zdolávanie úžiny vyžaduje okrem pevných nervov aj poriadnu dávku odvahy a koncentrácie. Ak je úspechu naklonené počasie a technický tím je zohratý po všetkých stránkach, plavba by sa mala podariť.

Čítajte viac Plávanie je ideálne pre ľudí s nadváhou

Pravidlá

Sú veľmi presne stanovené a na ich dodržiavanie dozerajú rozhodcovia. Ak ich plavkyňa poruší, pokus je neplatný. Zuzana nesmie prísť do kontaktu so žiadnou osobou, ani loďou. Je pochopiteľné, že musí piť a prijímať stravu. Všetko musí byť podané bez najmenšieho dotyku. Pravidlá stanovujú, aby mal plavec na sebe iba klasické plavky, okuliare a čiapku. Prípustné sú aj štuple do uší a štipec na nos. Povolené je aj natretie tela lanolínom, ktorý chráni kožu proti oderu pri plávaní v slanej vode.

Plavba končí tak, že na francúzskej strane musí Jusková vyliezť na pevninu v časti, za ktorou už nie je voda.

Lamanšský prieliv

- La Manche, English channel - je prieliv medzi britskými ostrovmi a európskym kontinentom

- dĺžka: 520 km

- šírka: 34-180 km (najužšia časť 14,4 km)

- najväčšia hĺbka: 172 m

Prví premožitelia La Manche

Prvým plavcom v histórii bol v roku 1875 Angličan Matthew Webb časom 21:45.

Prvou ženou bola v roku 1923 Američanka Gertrude Ederleová podarilo sa jej to v čase 14:39.

Najrýchlejšie zdolal úžinu Austrálčan Trent Grimsey, stalo sa tak v roku 2012, časom 6:55.

Najrýchlejšou ženou je Češka Yvetta Hlaváčová. V Roku 2006 preplávala kanál, v čase 7:25.

Slovenskí vytrvalci

1. Zoltán Makai, 2. 8. 2002, 11:22

2. Jozef Lendacký, 7. 8. 2004, 14:28

3. Ivan Gazdík, 7. 9. 2009, 13:29

4. Peter Dolník, 5. 7. 2013, 11:43

5. František Nehaj, 1. 8. 2016, 15:28