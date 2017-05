Hrozivé chvíle pred smrťou: Čo zažilo Miška (†20) predtým, než ju vrah zabil a ukryl v šope?

Policajtov zalarmoval miestny muž Ján Dzvoňár (26), bývajúci oproti na kopci.

V nedeľu večer šiel po drevo do kôlne vedľa domčeka, kde kedysi býval v podnájme.

V stodole odkryl kuchynskú dosku, odkiaľ sa neznesiteľný zápach šíril. Vtedy uvidel nahé ženské telo ležiace tvárou dole, takmer omdlel. “Prišiel domov v šoku, ani rozprávať nevedel, pýtal sa ma, čo má robiť. Ihneď volal policajtom, ani im nevedel opísať, čo sa stalo. Teraz je na výsluchu,” povedala nám jeho mama Amália.

Odišla dobrovoľne za svojim vrahom?

Podľa predbežných informácií je nebohou tri mesiace nezvestná Michaela Szczureková (20 z Kechneca (okres Košice-okolie).

Mladá žena naposledy žila so svojim priateľom v jeho byte v obci Svinia (okres Prešov).

Ostatný raz sa mu ozvala 27. februára večer. Uviedla, že je v Prešove v obchodnom dome, kde nakupuje. No nevrátila sa k nemu ani už o sebe nedala vedieť. “Ani svojim príbuzným,” informovala v marci prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, keď žiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej Miške.

Zľahla sa po nej zem

Mladá žena zmizla bez stopy. Ostatná viedla do obce Abranovce (okres Prešov).

Hľadali ju tam aj policajti, prekutrali celé okolie obce, zašli aj do osady či do kláštora prívržencov hnutia Hare Krišna.

Avšak Michaelu nenašli, stopa sa im tu stratila. “Policajti nám oznámili, že do rána do štvrtej bola v jednom z domov, potom tí miestnu ju posadili do autobusovej zastávky a odvtedy o nej nevedel nikto nič,” informoval po pátracej akcii v marci starosta obce Abranovce František Štofko.

Spoznal ju

Podľa Jána, ktorý telo našiel, ide o hľadanú Mišku. Hoci sa s ňou nikdy nestretol, spoznal ju podľa fotky, ktorá bola rozvešaná po celej obci v čase, keď po nej pátrali policajti. “Boli aj tam, chodili všade a nenašli ju. Pritom tá šope nie je zabezpečená, možno keby nakukli, aj by nohy tej chudinky uvideli,” zamyslel sa starosta.

Tomáš (21), s ktorým Miška bývala, správu o smrti jeho družky niesol ťažko: “Tuším, ku komu tam mohla ísť.”

Majú vraha?

Podozrivým je Róbert K. (32), bývajúci v malom domčeku svojho otca, iba 2 metre od dočasného Miškinho hrobu.

Ešte večer, krátko po nájdení tela, ho zadržali policajti.

Podľa miestnych pracuje v Prešove, niektorí ho považujú za čudáka. “Stále chodil v krátkych nohaviciach. V nedeľu v noci sa policajtom priznal, že ju zabil na posteli a potom ju odvliekol na susednú parcelu,” povedal starosta.

Policajti sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili a nepotvrdili totožnosť zavraždenej.