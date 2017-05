Záhadná streľba v Kežmarku: Striehli pri ceste na snúbencov?

Vydesení ľudia chcú vedieť, čo je za streľbou. „Veď je to hrozné, čo sa to deje. Človek si pripadá ako v amerických filmoch. Aby sme ani nevychádzali von,“ krútil hlavou muž z obce Ihľany. Práve do tejto dediny, kde býva Danka, mierili v osudný čas snúbenci. Vyzerá to, že všetko bolo dopredu pripravené. Dvojica šla autom a na ceste zbadala kamene.

Keď Štefan, ktorý pochádza z neďalekej Spišskej Belej, zastavil, aby ich odstránil, ozvala sa streľba. Útočník ho zasiahol do pľúc. Ďalšia strela poranila Danku, ktorá sedela v aute. Štefan nasadol do auta a snažil sa rýchlo utiecť. Lenže bol ťažko zranený, takže už asi po tristo metroch nabúral. Danka privolala záchranku, ktorá oboch previezla do popradskej nemocnice.

Žena je mimo ohrozenia života, Štefan má však poranené viaceré orgány a po niekoľkohodinovej operácii leží v umelom spánku na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ich izby strážia policajti. Podľa informácií televízie JOJ mali strely na snúbencov vyjsť z pištole alebo z tzv. škorpióna. Strelec mal stáť blízko obetí. Nikto však nevie pochopiť, prečo by po dvojici niekto strieľal.

Obaja sú bezkonfliktní, žijú pokojne, žiadne spory s nikým nemali. Plánovali svadbu, podľa zistení denníka Plus JEDEN DEŇ už mali za sebou predmanželskú náuku. Záhadný prípad vyvoláva množstvo otázok. Špekulácie podnecuje aj fakt, že polícia uvalila na prípad embargo. Rieši ho ako vraždu. Policajtov z Prešovského kraja však nahradili príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

To napovedá, že ide o mimoriadny prípad. „Nie je vylúčené, že prípad má niečo spoločné s organizovaným zločinom. Môže takisto súvisieť s inými predchádzajúcimi vyšetrovaniami,“ povedal bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Myslí si, že verejnosť by mala byť o vyšetrovaní informovaná. Do uzávierky denníka však na naše otázky policajné prezídium nereagovalo.