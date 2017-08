Zahalená moslimka s dieťaťom v bazéne: Nečakaná reakcia ľudí!

Záber zo slovenského akvaparku okamžite po zverejnení vyvolal búrlivú diskusiu. Pochádzať má z bazénov v Poprade. Je na ňom vidieť zahalenú ženu, ktorej sa pridržiava dieťatko. Žiaľ, pri fotke sa na sociálnej sieti objavili aj nenávistné odkazy.

„Rád by som vedel, prečo ju plavčíci pustili v šatách do bazénu. Ak sa chce kúpať v prepotených a špinavých šatách, nech sa kúpe doma vo vani, alebo vo svojej krajine,“ znie jeden zo statusov, ktorý v porovnaní s ostatnými vyznieva ešte jemne. Zahalenej ženy sa ale jedna z diskutujúcich zastala. „Ženská sa normálne kúpe s krpcom, možno je tu na dovolenke. Neviem, prečo tu bezdôvodne zasievate nenávisť.“

Chcú takto vyvolať nenávisť?

Zatiaľ nie je potvrdené, že snímka je pravá. Vylúčiť sa však nedá ani to, že ide o fotomontáž. „Pripadá mi to, akoby niekto účelovo vešal na internet takéto fotografie. Môže to mať politický podtón. Myslím si, že niektoré nenávistné komentáre hraničia s trestným činom,“ povedal nám človek z prostredia slovenských akvaparkov, ktorý chcel zostať v anonymite.

Všetky predpisy sme dodržali!

Na zverejnenú snímku sme sa pýtali priamo v Aquacity Poprad. Tam nám potvrdili, že aktuálne zaznamenali množstvo reakcií. Ak sa aj žena u nich kúpala, všetko bolo v rámci noriem. „Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ služieb v cestovnom ruchu je povinná rešpektovať všetkých ľudí bez ohľadu na vierovyznanie alebo farbu pleti. Je však viac ako nutné, aby všetci naši návštevníci rešpektovali hygienické štandardy,“ uvádza akvapark v stanovisku pre Plus JEDEN DEŇ.

Zároveň uvádza, že kúpanie v rámci vnútorného poriadku povoľuje vo vhodnom oblečení. „Buď v plaveckom alebo neoprénovom. Súčasťou plaveckej výbavy detičiek sú aj plavecké plienky, bez ktorých nie je do bazénov možný vstup.“

Podľa našich zistení, na ďalších nezverejnených fotografiách je jasne vidieť, že žena má na sebe neoprén. Navyše dieťatko má na sebe vzorne odeté plavecké plienky.

Skúšali sme, ako to je u nás

Redaktorky Plus JEDEN DEŇ nedávno testovali reakcie našincov na kúpalisku v Dunajskej Strede. Jedna sa obliekla do odevu ako moslimka, druhá šla s ňou ako rozhorčená mamička. Naša “moslimka“ prišla pomalým krokom do bazénu, kde si sadla. Reakcie okolostojacich na seba nenechali dlho čakať. Mnohí si o "moslimke" šepkali a prebodávali ju pohľadmi. Neodpustili si uštipačné poznámky, ale nikto na ňu neútočil.

Prípad z Čiech

Verejnosť nedávno rozdelil aj podobný prípad z Čiech. Jeden z návštevníkov odfotil dvojicu zahalených žien v bazéne s deťmi. Akvapark pri Prahe okamžite zareagoval. Najprv zdôraznil, že hygiena návštevníkov je jedna z jeho priorít. „Klientky nič neporušujú,“ skonštatoval prevádzkovateľ.