Zavraždená Veronika z Vtáčkoviec: Čo to robia s jej synčekom?

Mladú ženu podľa polície zavraždil jej expriateľ, Grék Michail Chatzitheodoridis (31). Už vtedy žil v Nemecku, kde ho v januári zadržali. Momentálne je za mrežami, vo vydávacej väzbe. Slovenská polícia ho chce dostať na Slovensko. V Nemecku je aj Veronikin a Michailov syn Miško (7). Jeho starí rodičia sa chlapca snažia získať do svojej starostlivosti. Ihneď podali žiadosť na nemecký súd.

V týchto dňoch sa skontaktovali s nemeckými orgánmi a dostali šokujúcu správu! „Náš vnúčik sa stýka s vrahom. Býva u macochy, u Michailovej manželky, a chodí s ňou za ním do basy,” vraví znepokojene dedko Dušan Mitaľ (55). „Tá žena je možno spolupáchateľkou vraždy a dieťa býva s ňou. Zjavne malého ovplyvňuje, lebo vnúčik vraj rozpráva, že k nám nechce ísť, že sme ho bili a že si na nič odtiaľto nepamätá,” vraví zúfalo babka Viera.

„Poštvali ho proti nám,“ dodáva. Miško šiel k otcovi do Nemecka, keď mal 5 rokov, lebo vo Vtáčkovciach mu nevedeli nájsť škôlku. Do školy však už mal chodiť na Slovensku. Až teraz vychádza najavo, čo sa za tie dva roky v cudzine dialo. „Michail sa tam oženil už pred dvomi rokmi, my sme to vôbec nevedeli, klamal nám. Veronike vyvolával, že si ju chce zobrať, že chce žiť s ňou,“ žialia Viera s Dušanom. Veria však, že vnúčika získajú do opatery.

„Keď nám ho nedajú, pre mňa nemá ani význam ďalej žiť. Prišla som o dcéru, aj vnuka mi zoberú,” žalostí Viera. „Tá žena nám ho nedá k telefónu, nechce, aby sme ho videli,“ tvrdí nešťastne. Andrea Cisárová z Medzinárodno-právnej ochrany detí očakáva, že súd by o návrhu starých rodičov mal rozhodnúť v čo najkratšom čase. Je s nimi v kontakte a snaží sa im pomôcť.