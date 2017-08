Julian žije vďaka srdiečku slovenského bábätka: Veľká prosba talianskych rodičov

Splnilo sa to, čoho sa manželia obávali odvtedy, čo sa ešte počas tehotenstva ženy dozvedeli, že ich dieťa trpí závažnou vrodenou srdcovou vadou – syndrómom hypoplastického ľavého srdca. Znamená, že v skutočnosti ľavá strana nie je dostatočne vyvinutá, aby zabezpečila srdcový výdaj.

Ohrozenie života

„Lekári nám povedali, že situácia je veľmi vážna a tento stav je nezlučiteľný so životom. O ukončení tehotenstva sme ako veriaci vôbec neuvažovali,“ povedal pre Gazzeta de Modena otecko Juliana, Massimo. Dieťa, ktoré je od narodenia stále v nemocnici päť dní po pôrode operovali, ale ľavú srdcovú komoru sa lekárom nepodarilo „naštartovať“.

Východiskom transplantácia

Vtedy padol návrh zaradiť drobca do transplantačného programu, keďže iba nové srdce mu dávalo šancu na život. „Bolo potrebné čakať na vhodného darcu, iba jeho srdiečko mohlo zachrániť život nášho syna," dodáva otec. Rodičia však verili, že sa stane zázrak, hoci chápali, že ich radosť bude spojená s bolesťou a smútkom iných rodičov.

Radostná novina

Po dvoch týždňoch od zaradenia v „čakačke“ - 11. augusta prišla potešujúca, ba až neuveriteľná správa. „Práve som odchádzal z práce keď som si všimol, že mám zmeškaný hovor od manželky. Volal som jej čo sa deje? S dojatím a obrovským nadšením mi oznámila, že rodičia desaťdňového dieťatka, ktoré zomrelo, súhlasili s darovaním srdca pre nášho syna. Bez meškania som sa vybral do Bologne, aby som bol oporou svojej žene, ktorá bola v Nemocnici sv. Uršuly v Bologni,“ zdôraznil.

Čítajte viac Košická nemocnica ukrýva unikát: Francúzsky park nevyčísliteľnej hodnoty

Do Košíc "na otočku"

Keďže transplantáciu je potrebné urobiť čo najskôr po odbere orgánu, talianski lekári nezaváhali ani minútu a vycestovali do Košíc. „Spustenie celého procesu začalo až potom, keď tím slovenských odborníkov po absolvovaní povinných testov konštatoval mozgovú smrť novorodenca z Prešovského kraja. Následne prišli na rad lekári z Transplantačného centra pod vedením primára Ľuboslava Beňu. Po príchode talianskych kolegov sa urýchlene uskutočnil odber srdca a spiatočná cesta do Bologne, kde už bol pripravený operačný tím 30 - 35 odborníkov,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ lekár, ktorý si neželá byť menovaný.

Úspešný zákrok

Operácia ktorá začala pred polnocou, trvala takmer dvanásť hodín. Rodičia Juliana sa až neskôr dozvedeli, že darcom života pre ich syna je dieťatko zo Slovenska. „O ničom sme ani len netušili, boli sme presvedčení, že srdce „pochádza“ z Talianska. Možno je v tom nejaká symbolika bývalého Československa, keďže moja žena je Češka a srdce zo Slovenska zachránilo nášho syna,“ hovorí so zmiešanými pocitmi mladý muž, ktorý s manželkou prežíval veľmi emotívne najmä prvých zhruba 13 kritických hodín po operácii.

Dotyk nechýba

„Veríme, že najhoršie je už za nami. Synček síce musí byť aj naďalej hospitalizovaný, ale teraz ho už môžeme aj pohladkať, nie len sa na neho pozerať cez sklenenú stenu,“ dodal Massimo.

Čítajte viac Medici kempujú: V nemocniciach siete Svet zdravia sa začali študentské odborné stáže

Darca a príjemca

Irena s manželom dúfajú, že sa v budúcnosti stretnú s rodičmi novorodenca z východu Slovenska, aby im poďakovali za to, čo urobili pre ich synčeka. Zároveň chcú nešťastným manželom dopriať, aby objali Juliana s vedomím, že srdce ich mŕtveho dieťatka bije v jeho hrudi.