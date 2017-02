Zdá sa vám to nemožné? Rómovia z Červenice chcú byť čistí, obec im to nedovolí

Poctivo platia vodné a stočné, nemajú však vodu ani kanalizáciu! Rómovia z Červenice (okres Prešov) si vodu nosia z lesa. Štverať sa po ňu musia do ťažko prístupného terénu. A to bývajú v obecných bytoch, skolaudovaných pred rokom. No bez zavedenej vody, bez kanalizácie a iba so stavebnou elektrinou.