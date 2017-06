Zhromaždene kotlebovcov v Sabinove zakázali: Zareagovali svojsky!

Primátor mesta Peter Molčan im zakázal zhromaždenie v Sabinove. Predchádzali tomu vášne na sociálnych sieťach.

Najmä mladí ľudia sa rozhorčovali nad tým, že by mali prívrženci tohto hnutia dostať možnosť prejavovať svoje myšlienky a názory. “Tie sú v rozpore s normálnym ľudským správaním, toleranciou voči tým, ktorí majú iný názor. Predstavitelia a sympatizanti tejto strany mnohokrát porušujú aj platné zákony,” napísal jeden z nich, Martin.

Napísal vedeniu

Svoje rozhorčenie dal Martin najavo primátorovi aj listom: “Je smutnou vizitkou, že takáto politická strana má zastúpenie v parlamente. Vďaka voličom sa stali súčasťou systému, ktorý kritizujú a najradšej by ho nahradili iným. Takým, v ktorom by len oni mali pravdu a ostatní by sa stali občanmi druhej kategórie. A toho sme boli už nie raz v histórii svedkom. Zverstvá režimu, na čele ktorého stal Adolf Hitler, ku ktorému prechovávajú predstavitelia tejto strany otvorený rešpekt, sú známe a predstavujú memento, na ktoré sa nesmie hlavne z úcty k miliónom obetiam zabudnúť. Oháňajú sa Kristom a krížom, avšak namiesto lásky k blížnemu svojmu by všetkých, čo s nimi nesúhlasia obrazne pálili na hranici.”

Protifašistické mesto?

V závere listu vyzval na zrušenie podujatia. S poukazom na to, že v meste sa nakrúcal oscarový film Obchod na korze, ktorý je tragikomickým príbehom na pozadí druhej svetovej vojny pranierujúcim autoritatívny režim Slovenského fašistického štátu.

Navyše, v centre mesta nedávno odhalili tabuľu pripomínajúcu holokaust a je spomienkou na sabinovských Židov, ktorí sa stali obeťami nacistického vyčíňania.

Primátor nakoniec v piatok 23. júna vydal rozhodnutie o zákaze zhromaždenia. Dôvod bol uviedol takýto: “Zhromaždenie smeruje k výzve popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti.”

Zavádzali mesto?

Priestory kina kotlebovcom neprenajali z dôvodu, že pri objednávaní zavádzali a nejednali korektne. Informoval o tom vedúca kultúrneho strediska Lucia Mihoková cez sociálne siete.

Ale pre predstaviteľov kotlebovcov to boli iba slová vyhodené do vetra!

Verejné zhromaždenie sa uskutočnilo pod zámienkou petičnej akcie na zbieranie podpisov na vyhlásenie referenda za vystúpenie z Európskej únie a z NATO.

Hádzal kamene do detí, odvoláva sa na slušnosť

To, že sú vyšetrovaní pre spáchanie trestných činov podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobnám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, nepovažuje za vážne: “Platí prezumpcia neviny. My neposudzujeme ľudí na základe farby pleti pôvodu alebo náboženstva, ale na základe správania,” reagoval poslanec Milan Mazurek (23), ktorý je známy tým, že hádzal dlažobné kocky po moslimskej rodine s malými deťmi a zúrivo vykrikoval po Araboch.

Pripravili autobus, nevyužili ho

Autobus oblepený nálepkami symbolov strany prišiel pred pol šiestou prázdny pred kulturák. Mal zvážať ľudí z okolitých obcí. “Bol o tom oznam na ich internetovej stránke. Asi nikto nemal záujem. Aj my sme s manželom prišli iba zo zvedavosti,” informovala nás pani Margita.

Predstavitelia strany sa doviezli na osobných autách alebo dodávkach a všetci svorne čakali na svojho vodcu Mariána Kotlebu, ktorý dorazil s úderom 18-tej hodiny.

Nasledovali plamenné populistické reči neponúkajúce žiadne riešenie. No nikto z mesta napriek vydanému zákazu nezasiahol. “Zvažovali sme aj možnosť rozpustenia. Odborníci nech to teraz rozanalyzujú, či to bola petičná akcia alebo verejné zhromaždenie. V prípade, ak sa preukáže porušenie zákona, budú sankcionovaní v zmysle priestupkového zákona,” uviedol náčelník sabinovskej mestskej polície Martin Jurko. Primátor Molčan telefón nedvíhal.