Zmlátil hosťa baru do bezvedomia: Robo sa prebral z kómy, bojí sa o svoj život

Majiteľ klubu Gabriel vtedy zmlátil do bezvedomia Róberta pre údajne ukradnutú fľašu alkoholu. Mladík skončil s poranením hlavy a mozgu v kóme. V kritickom stave ho hospitalizovali v košickej nemocnici. Útočníka obvinili z ublíženia na zdraví a putoval do policajnej cely.

Vzhľadom na to, že už v minulosti mal Gabriel problém so zákonom, prokurátor navrhol jeho vzatie do väzby. Podnikateľovi sa verdikt sudcu o uvalení väzby nepozdával, a preto podal proti tomu sťažnosť. Nakoniec na krajskom súde aj uspel. „Týmto rozhodnutím bola nahradená väzba obvineného Ing. Gabriela M. prijatím jeho písomného sľubu a uložením povinnosti oznámiť každú zmenu miesta pobytu,“ uviedla Marcela Gálová, hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach.

Momentálne je útočník na slobode a rodina obete je z toho znechutená. „Je to smutné a nespravodlivé,“ hnevá sa Róbertova sestra Michaela. „Brat je práceneschopný. Nevie sa z bitky spamätať, nie je taký, ako býval predtým. Bol vždy spoločenský, rád sa zabával a stretával s partiou mladých ľudí. Teraz len sedí doma,“ dodáva. Starosti o syna neskrýva ani jeho mama Ingrid. „Následkom bitky má vážne zdravotné problémy. Užíva množstvo liekov a takmer denne absolvuje rôzne odborné vyšetrenia. Stojí nás to veľa času, nervov a peňazí,“ hovorí nešťastná žena. „Odkedy sa Robko dozvedel, že bitkár je na slobode, nie je vo svojej koži. Má strach o svoj život, ale aj našej rodiny,“ netají Ingrid rozčarovanie. Rodina sa nevzdáva a chce dosiahnuť spravodlivý trest pre útočníka. Gabriel M. sa k prípadu nevyjadril.