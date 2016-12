VIDEO Kvetinárka, obžalovaná z vraždy exmanžela: Na súde vysmiala hlavného svedka

Adamkovič opäť prehovoril o príprave úkladnej vraždy. Objednať si ju mala Češka Eva Zámečníková, ktorá chcela popraviť vtedajšieho manžela Ľudovíta Turcsányiho. Dôvodom mala byť jeho nevera a to, že čakal dieťa s inou. Podľa svedka sa ho Zámečníková niekoľkokrát spýtala, či by bol schopný vraždiť. „Povedal som jej, že asi áno, že pravdepodobne by bol každý schopný zabiť v určitých situáciách,“ spomínal si na prípad spred troch rokov.

Nato mu vraj žena povedala, aby vykopal jamu niekde v horách, ale neprezradila mu pre koho. To sa dozvedel až pár dní pred termínom plánovanej popravy. „Zobrala ma k nim domov, vysvetlila, čo kde je a aké zvyky má jej manžel. Mal som stáť na schodoch a počkať, kým prejde do kuchyne. Tam som ho mal zabiť,“ objasňuje svedok. Zámečníková pri výpovedi často krútila hlavou, smiala sa na Adamkovičových slovách a raz mu do výpovede aj skočila.

Neustále spochybňovala hodnovernosť kľúčového svedka. „Raz hovoríš, že sme sa stretli v dome, potom tvrdíš, že to bolo vonku. Veď ani nevieš, čo hovoríš a ako to bolo,“ vykričala mu. Špecializovaný trestný súd včera konečný verdikt nevyniesol. Obhajoba Zámečníkovej totiž namietala, že v spise chýbajú prepisy viacerých rozhovorov, ktoré vyšetrovateľ nepovažoval za dôležité.

Podľa Evinho brata Martina si vyšetrovateľ vybral len tie, ktoré mu sedia do prípadu. Ale tie, ktoré by dokazovali nevinu kvetinárky, chýbajú. Senát si vyžiada ich prepis a až potom bude pokračovať v pojednávaní. Prípad sa vrátil na Špecializovaný trestný súd po tom, čo Najvyšší súd namietal, že výpoveď Martina Adamkoviča nemôže prijať celú.

Dôvodom malo byť, že keď ohlásil Zámečníkovej úmysly, polícia ho využívala nezákonne. Na tele mal zariadenia, ktoré mali zaznamenať stretnutia medzi ním a obžalovanou. Podľa Najvyššieho súdu to je prípustné len pri korupcii a terorizme.