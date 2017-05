Pôrod pod dohľadom polície: Zastavili cestného piráta, vykľul sa z toho novorodenec

Pokojné ráno sa zmenilo na drámu. Príchod synčeka na svet si Juraj Beňo (37) z Nitry predstavoval určite inak. Keď jeho partnerka Katarína (28) pocítila, že čas pôrodu sa blíži, vyrazili i s priateľom autom do nemocnice v Trenčíne. „Vo štvrtok okolo jednej ráno začala mať priateľka prvé kontrakcie. Z domu sme vyrazili okolo piatej, takže cesty relatívne prázdne. Priateľke však zanedlho začala odtekať plodová voda, takže som na diaľnici musel riadne zrýchliť aby sme to stihli," porozprával nám Juraj.

Pokute sa vyhol

A začala sa jazda, na ktorú ani jeden z nich nikdy nezabudne. Aj keď spočiatku to vyzeralo všelijako. "Policajti ma namerali a zastavili. Keď som im vysvetlil, čo sa deje, ani na chvíľu nezaváhali a až do nemocnice nám robili doprovod,“ spomína dnes už s úsmevom na cestu do pôrodnice šťastný otecko Juraj.

Pre pôrod v trenčianskej nemocnici sa s partnerkou rozhodli kvôli veľmi dobrým referenciám tamojšej pôrodnice. „A tento krok sa ukázal ako správny a vôbec sme ho neoľutovali,“ priznal.

Netradičný pôrod, netradičné meno

Nielen cesta do pôrodnice bola zaujímavá. Zaujímavý bol aj výber mena pre dieťatko. „ Do poslednej chvíle sme netušili, či to bude chlapček alebo dievčatko. Jednoducho sme sa chceli nechať prekvapiť. Ako sa bude volať sme vyberali zo zoznamu asi 1400 mien, z ktorých sa do užšieho finále dostala päťdesiatka, napokon sme vybrali po tri. U chlapcov to bol Tadeáš, Nikolaj a Zachariáš, dievčenské boli Markétka, Olívia a Eliška, hoci tá sa mne veľmi nepozdávala," priznáva Juraj.

Nakoniec zvíťazilo u nás neobvyklé meno. "Na základe všetkých predpôrodných okolností sme sa nakoniec rozhodli pre Zachariáša, lebo toto meno sa nám páčilo obom,“ prezradil Juraj.

Hlavne, aby to bolo zdravé!

Jurajovi vraj bolo úplne jedno, či bude mať chlapčeka alebo dievčatko. „Pre mňa bolo podstatné, aby to bolo zdravé, rovnako ako po pôrode aj priateľka. Štart do nového života mal ako má byť: s hurhajom a plačom, no inak veľmi dobrý.“ Veď bol pod policajným dohľadom!" smeje sa otecko.

Pokutu mu odpustili

O netradičné riešenie priestupku sa postarali policajti z diaľničného oddelenia pri Trenčíne Peter Jambor a Martin Kšiňan, ktorí mladých rodičov sprevádzali do pôrodnice. Juraja ako vodiča nakoniec „potrestali“ len napomenutím. „Pokutu som chcel zaplatiť, lenže oni to odmietli. Boli veľmi milí a ja im za to, ako sa správali, veľmi pekne ďakujem,“ dodal Juraj.

Nevylúčil, že jeho Zachariáš bude raz policajtom. „I ja som chcel ísť kedysi k ozbrojeným zložkám, no nedostal som sa tam. Ale ak by sa synček rozhodol, že bude policajtom, brániť mu v tom nebudem,“ dodal šťastný otecko.

Na to však musí Zachariáš, ktorý po pôrode meral 50 cm a vážil 3,30 kg, predsa ešte len trošku dorásť!