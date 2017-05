Bolia vás nohy a máte ich ťažké? Nepodceňujte to, môžete byť chorí!

Máte ťažké alebo opuchnuté nohy a neviete prečo? Nemusí to byť len z únavy! Kým nemáme bolesti alebo nám ťažké nohy nekomplikujú život, nevenujeme im väčšinou pozornosť, a tak často ani nevieme, že máme chronické žilové ochorenie. Má ho väčšina Slovákov! Ste medzi nimi? Ak to chcete zistiť, pomôže vám autobus s pojazdnou ambulanciou, ktorý bude až do júla jazdiť po Slovensku, každý deň sa zastaví v inom meste. Pozrite sa, kedy bude u vás a využite to.