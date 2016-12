Cestovanie verejnou dopravou v roku 2017: Zmeny, ktoré mnohých potešia!

Počas roku 2017sa môže cestujúca verejnosť tešiť najmä na dve veci, ktoré sa udejú na poli Bratislavskej integrovanej dopravy. Vo februári by mal spracovaný dokument Plán dopravnej obslužnosti. "Tento dokument nám ukáže, akým spôsobom má byť organizovaná doprava v celom kraji," hovorí predseda Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Marian Rovenský a dodáva, že podľa tohoto dokumentu budú vedieť efektívnejšie nastaviť to, aká má byť hustota liniek, ako majú na seba nadväzovať spoje a podobne. Bratislavčanom a najmä ľuďom z okolia hlavného mesta by to malo priniesť jednoduchšiu a rýchlejšiu prepravu.

V horizonte dvoch až štyroch rokoch by mal vzniknúť aj systém koordinácie jednotlivých prepravcov, ktorý bude zaručovať napríklad to, že ak bude meškať vlak, tak nadväzujúci autobus na neho počká. Tieto informácie totiž dopravcovia medzi sebou stále nezdieľajú.

Mobilná aplikácia uľahčí cestovanie mnohým

Dobrou správou a zjednodušením prepravy v Bratislave môže byť aj mobilná aplikácia, v ktorej i budete nie len vedieť naplánovať cestu, ale aj kúpiť elektronický cestovný lístok. Najmä verejnosť, ktorá nevyužíva predplatné lístky na týždeň a viac, tak nebude mať starosti s vybavovaním električenky alebo nákupom jednorázových cestovných lístkov v automatoch.

Čoskoro možno aj RegioJet

Medzi prioritami, na ktorých sa už pracuje, ale ešte nie je istý výsledok a ani termín, patrí začlenenie vlakov RegioJet do BID. Podľa riaditeľky integrovanej dopravy Zuzany Horčíkovej sa už uskutočnili rokovania so zástupcami tejto firmy, ktorí v súčasnosti preskúmavajú svoje technické vybavenie a či je možné ho využiť po ich prípadnej integrácii.

Ako niekoľkokrát predstavitelia BID pripomenuli, spolupráca s RegioJet-om je viac než žiadaná, keďže tento prepravca pokrýva spoje smerom na Dunajskú Stredu. Navyše, v budúcnosti plánuje ministerstvo dopravy vybudovať viacero zastávok na vlakovej trati, z ktorých by mohli ľudia prestupovať priamo do mestskej hromadnej dopravy.