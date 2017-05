Dajte si zadarmo vyšetriť nohy: Nemusíte ani nikam chodiť, lekár príde až k vám

Puchnú vám nohy? Bolia vás? Až do júla sa môže dať zadarmo preventívne vyšetriť. A ani nemusíte nikam chodiť, lekár príde aj s pojazdnou ambulanciou plnou prístrojov za vami. Príde do 46 slovenských miest. Všeobecný lekár aj špecialista na cievy - angiológ, budú počas tejto tour pripravení vždy v čase od 9.00 do 18. hodiny vyšetriť vás a odporučiť správnu liečbu. Termíny a mestá, do ktorých príde ambulantný autobus, nájdete na našej mape aj v tabuľke.

Aj na pohľad zdravé nohy môžu skrývať žilové ochorenie. Lekár ho odhalí včas. Autor: archív