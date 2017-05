Hrôzostrašný pohľad: Malému dievčatku sa stalo osudným nevinné hojdanie

Tragédia sa stala vo štvrtok podvečer. Malé dievčatko bolo na dvore domu, kde žilo s rodičmi aj babkou, samé. Jej traja mladší súrodenci pri nej neboli, rodičia boli kdesi v dedine a v dome ostala len babka. Čo robila, keď si vnučku nevšímala, musí vyšetriť polícia.

Život ju stál špagát na hojdanie

Nikto poriadne nevie, čo sa stalo. „Prišiel som tam keď už malú oživovali záchranári. Nebolo jej pomoci. Krátky špagát, na ktorom sa hojdala, sa jej zarezal do krku a ona si pri tom zrejme ešte zlomila i väz,“ prezradil muž, ktorý prišiel na miesto nešťastia.

Podľa našich zistení sa dievčatko postavilo na starý televízor alebo monitor z počítača, chytilo sa obomi rukami šnúry uviazanú na kovovom prašiaku a hojdalo sa. Televízor či monitor sa prevrátil a Jennifer sa mala nešťastnou náhodou zachytiť pod bradou o špagát. Ten jej spôsobil smrteľné zranenie.

Babka Mária (45) nešťastie objavila až o niekoľko desiatok minút, keď už bolo na záchranu Jennifer neskoro.

Nepomohla ani hodinová resuscitácia

Viac o tragédii nevedeli ani susedia. „Jej babka vybehla von, že malej sa niečo stalo. Utekali sme dnu a videli to nešťastie. Ihneď sme volali záchranku a všetkých, ktorí by jej mohli pomôcť. Žiaľ, hoci sanitka prišla rýchlo, ani dlhá, takmer hodinová resuscitácia ju už neoživila,“ prezradil sused Štefan.

„Bolo to zlaté a živé dievčatko, ktoré chodilo do 2. triedy. Všetci sme plakali. Takéto niečo sa tu ešte nestalo. Je to veľké nešťastie, ale bola to nešťastná náhoda,“ pridal ďalší sused Dušan.

Také dobré dievčatko to bolo!

Z toho, čo sa stalo, bola v šoku aj Eva, druhá babka Jennifer. „Čo sa presne stalo nevieme ani my. Také dobré dievčatko to bolo. Keď som sa to dozvedela prišlo mi zle a odpadla som. Toto sa nemalo stať," nariekala.

Keďže obhliadajúci lekár na mieste nepotvrdil ani nevylúčil cudzie zavinenie, bola nariadená zdravotno–bezpečnostná pitva. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.