Nezvestný kamionista Michal: Neuveríte, kde vo Francúzsku ho jeho otec našiel!

Presne týždeň trvajúca neistota a strach sa dnes na obed skončili. Rodina je nadšená. Michal sa našiel v jednom z hotelov vo francúzskom Orleans živý a zdravý.

Najväčšiu zásluhu na tom má kamionistov otec Peter (51), ktorý syna vypátral podľa použitej platobnej karty. Ešte dopoludnia o ňom nemal žiadne informácie. Potom však zachytil stopu, vďaka ktorej Michala objavil. „Podarilo sa mi zistiť, že v jednom z hotelov platil kartou a ihneď som sa s nimi skontaktoval. Obrovská úľava prišla po tom, ako mi oznámili, že Miško je u nich,“ porozprával s úľavou Peter.

Šťastím je, že vie po francúzsky, takže sa s ními bez problémov na všetkom dohovoril. „Sme veľmi šťastní, že sa našiel živý a zdravý, čím nám z hrude spadol obrovský balvan,“ netajil otec radosť. Verí, že sa jeho syn vráti čo najskôr domov.

Rodina má veľkú radosť

Podľa Petra sa syn v Orleanes po odstavení kamióna vybral na prechádzku a zablúdil. „Niečo ho dosť naštvalo, nahneval sa na celý svet a chcel si poriadne prevetrať hlavu. Žiaľ, nevedel presne kde nechal vozidlo a keď sa na to miesto dostal, už tam nebolo, lebo ja som ho premiestnil inam. No a keďže nemal možnosť nikomu volať ani písať, lebo mobil aj notebook mal v kamióne, dopadlo tak, ako to dopadlo,“ prezradil otec udalosti, za akých sa dostal Michal do situácie, že po ňom kamaráti a najbližší vyhlásili pátranie.

Už nech je doma!

Ak všetko dobre dopadne, koncom týždňa by mal Michal doraziť domov. „Možno pôjdeme pre neho, no možno ho niektorý s jeho kamarátov kamionistov privezie. Každopádne veríme, že do soboty ho máme doma,“ dodal s radosťou v hlase Peter, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že sa Michal našiel.