Exstarostu Višňového odsúdili za pokus o vraždu: Obeťou mala byť jeho manželka!

„Verím, že aj krajský súd bude rovnako spravodlivý. Chcela by som už uzatvoriť túto kapitolu môjho života a žiť úplne iný život,“ komentovala rozsudok pani Janka, dnes už bývalá manželka exstarostu.

Krvavá dráma sa odohrala v marci 2014 na oslave šesťdesiatky Jankinho brata Františka, ktorý býva taktiež vo Višňovom neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Jaroslavovi mal prekážať muzikant Milan z Bratislavy, ktorého pani Janka priviezla na bratove jubileum, aby zabával oslávenca a jeho hostí. Podľa Janky, jej manžel to nezvládol, vypil si, prebudila sa v ňom žiarlivosť a vzápätí jej začal nadávať. Keď neprestával, odišla do bratovho domu. Bača prišiel za ňou a pokračoval s otázkami, čo má s muzikantom. Vtedy mu Janka mu povedala, že sa rozvedie. „Vytiahol revolver a strieľal. Prvá strela minula moje srdce iba niekoľko centimetrov, druhá mi zasiahla ruku, ktorú som si dala intuitívne na ranu. Keď videl striekajúcu krv kričal: Odjebal som teba, za chvíľku odjebem aj seba. Potom na chvíľu vyšiel von. Skôr, ako som stratila vedomie, podarilo sa mi zatelefonovať na záchranku,“ spomína žena, ktorá sa dodnes nezbavila strachu z exmanžela.

„Bojím sa o život. Rozsudok u neho vzbudí rôzne myšlienky, pretože mu už o veľa nepôjde. Už mu môže byť jedno, či ešte dokoná to, čo sa mu nepodarilo v roku 2014. Keď odchádzam z bytu do práce, vždy mi napadne, či náhodou nie je niekde za rohom. Je to denno-denný stres, ktorý trvá už tri a pol roka,“ uzavrela pani Janka.

Obžalovaný Jaroslav Bača na súd nechodí. Senát vyhovel jeho žiadosti, aby sa hlavné pojednávania konali v jeho neprítomnosti. Na definitívny verdikt čaká v byte v bývalej škole vo Višňovom oproti domu, kde takmer zastrelil svoju manželku. S novinármi nekomunikuje.