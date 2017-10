Fantastické! Slovenský tanečník pokoril Ameriku aj celý svet!

Svetového podujatia vo svetoznámom „meste anjelov“ sa zúčastnilo niekoľko stoviek súťažiacich z 50 krajín sveta. Majstrovstvá sveta v umení boli pre nášho mladého tanečníka a choreografa jeho zatiaľ vrcholným podujatím, ktoré navyše dopadlo viac ako skvele. Svojím minútovým finálovým vystúpením doslova ohúril porotu, v ktorej boli mnohé známe osobností, rôzni producenti, režiséri, zakladatelia tanečných škôl, filmových akadémii z New Yorku aj Hollywoodu.

Medzi najznámejšie mená patrili Amy Morgan, tanečníčka a choreografka, ktorá spolupracovala so speváčkou Beyonce, Troy Laureta, známy klávesák a aranžér Ariany Grande, ktorý pracoval aj s Disney umelcami či Pierre Parisien, umelecký riaditeľ Cirque du Soleil. „Vystupovať pred týmito osobnosťami nebolo pre mňa nič jednoduché, ale zvládol som to na výbornú,“ skonštatoval spokojne Norbert Grofčík.

Začínal doma s folklórom

K tancu „pričuchol“ Noro už v siedmich rokoch. V rodnej dedine chodil najskôr medzi folkloristov, neskôr to boli spoločenské tance. „Tancu sa venujem naplno od 15 rokov, ale už len štýlom hiphop a breakdance či príprave choreografií,“ netají dnes už štvornásobný majster sveta, ktorého priviedlo k tancu sledovanie rôznych tanečných videí na internete. „ Páčili sa mi najmä rozličné akrobatické prvky z tanečného štýlu breakdance, ktorý bol prvým aký som začal tancovať. Inšpirovali ma v ňom hlavne rôzne pohyby a prvky, ktoré tanečníci dokázali stvárať so svojim telom,“ pridal.

Cieľom bolo veľké finále

Do Ameriky sa Noro dostal prostredníctvom národnej riaditeľky World Championships of Performing Arts na Slovensku, ktorá vyberala jednotlivé talenty. „Splnil som všetky podmienky, a potom začal zháňať sponzorov. Jasným cieľom bolo dostať sa do finále, čo bola pre mňa priorita a všetku svoju energiu som sústredil do toho. Tiež som chcel získať nejaké kontakty a tiež spoznať krajinu a okolie Los Angeles,“ prezradil Noro svoj americký sen.

Ťažká cesta k úspechu

Na majstrovstvá sveta v umení sa súťažilo v tanci, speve, herectve, hre na hudobný nástroj a tiež v modelingu. „Mal som dve choreografie v štýloch hiphop/funk a open, s ktorými som sa postupne prebojoval až do finále, kde som si musel vybrať jednu, a tú zatancovať. Neskôr sa zlúčili všetky tanečné kategórie do jednej, ba vo finále dokonca aj všetci vystupujúci,“ vracia sa Noro k podujatiu v Los Angeles. „Dúfal som a veril, že sa mi podarí uspieť. Najreálnejšie to však bolo až keď som sa dostal do finále,“ priznal Noro.

Uznania aj od riaditeľov

Slovenskému tanečníkovi sa nedostalo ocenenia len od poroty, ale aj od národných riaditeľov iných krajín. „Úprimne poviem, nemyslel som si, že sa mi dostane až takého uznania. Prišli tam za mnou viacerí významní ľudia a hovorili, že sa im moje vystúpenia veľmi páčili a poďakovali mi za skvelý zážitok. Určite sa mi tým otvorili nové brány a možnosti. Získal som nové skúsenosti a iný pohľad na tanec, vystupovanie a kontakt s ľuďmi. Už teraz viem, že chcem ísť ešte vyššie,“ netají skvelý tanečník, ktorý za možnosť predviesť sa v Amerike ďakuje všetkým, ktorí mu akokoľvek pomohli.

Zberateľ svetových titulov

Noro síce v Amerike získal tri tituly majstra sveta, jeden však už vo svojej zbierke má. „Môj dovtedy najväčší úspech bola zlatá medaila na majstrovstvách sveta Dance Star 2017 v Chorvátsku, tiež si cením titulu NAJ choreografa Slovenska za rok 2016 a vystúpenie na prestížnom festivale v NEW YORKU. K týmto oceneniam teraz pribudnú aj tie priamo z Hollywoodu!“ teší sa Noro zo svojich úspechov.

Pred sebou má ďalšie výzvy

Stať sa trojnásobným majstrom sveta by niekoho možno uspokojilo, Noro má však pred sebou ďalšie výzvy. „Dosiahol som niekoľko svojich snov, ako bolo vystupovanie v New Yorku či výhra v súťaži v USA. Tak, ako mnohí iní skvelí svetoví tanečníci, i ja sa chcem posunúť ďalej. Určite si chcem vyskúšať zatancovať po boku nejakej veľkej hviezdy ako je napríklad Bruno Mars, prípadne vyhrať nejakú TV show v zahraničí,“ prezradil slovenský trojnásobný majster sveta.

Ocenenia Norberta Grofčíka na World Championships of Preforming Arts v Los Angeles:

Zlato v kategórii HipHop Funk

Zlato v kategórii Open

Zlato a celkový víťaz tanečnej kategórii Wcopa

Štipendium do Millenium Dance Complex

Ocenenie kryštálová gula za postup do finále