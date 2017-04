FOTO Hnus, aký v reštaurácii nemá čo hľadať: Páni kuchári, za TOTO si platíme?

Michaela sa išla najesť do jednej z reštaurácií v Leviciach, v jedle si však našla aj niečo, čo si rozhodne neobjednala. Okrem bravćovej panenky si v omáčke všimla aj iný druh mäsa.

„Vraj to je normálne, keď si v obede nájdete červíky, nakoľko v hríboch sú červíky bežne a reklamovať sa to nedá. Chcela by som vedieť, ako to riešia v iných reštauráciách a vývarovniach. Všade je to normálne, keď si zákazník nájde v omáčke červíky?“ napísala na Facebooku zhnusená Levičanka.

Nechutná fotka nenechala chladnými ani komentujúcich. "Hygienu na nich zavolať. Keď je to normálne, nech to dajú do ponuky. Panenka na dubákovo-červíkovej omačke," napísal Dávid.

Čítajte viac Modrá veľryba straší naďalej: Zábava sa môže skončiť tragédiou

"Tak presne pre takéto lahôdky sa vyhýbam všetkým slovenským reštauráciám. A prosím nezabudnite na jednu podstatnú vec Michaela si za jedlo zaplatila! Ešte sa niekto čuduje, že sa na slovensku nechcú zdržiavať turisti?" pýtal sa Marek.

Vrcholom však bola reakcia personálu, ktorá jej jedlo odmietla reklamovať.