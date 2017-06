FOTO Len pre silné žalúdky: Pozrite sa čo dokázal urobiť svojmu psíkovi jeho majiteľ na južnom Slovensku!

Boj o záchranu mladej sučky sa začal hneď po tom, ako ju našli pobehovať na cintoríne v Bátorových Kosihách. Bola plachá a s veľkou ranou na krku. „Špagát, ktorý majiteľ uviazal Isabellke na krk zrejme ešte ako malému šteniatku, musel drobnej sučke spôsobovať denne hrozné bolesti. Utrpenie trvalo viac ako štvrť roka! Ak by sa nebola našla, pravdepodobne by zakrátko uhynula,“ prezradila Natália Ložeková, predsedníčka občianskeho združenia Priateľ pes o hroznom stave sučky, ktorá pri nájdení vážila 7 kg.

Povraz okolo krku bol totiž zatiahnutý až tak, že znemožnil odtok krvi z hlavovej oblasti, takže hlava mala masívny opuch mozgu. Šťastím pre ňu bolo aj to, že nemala zasiahnutý pažerák, takže mohla prijímať stravu. Pri tom všetkom, v akom stave bola, je zaujímavé, že na tele nemala žiadne iné zranenia a jej výživný stav bol dobrý. Ťažko zranenej Isabellky sa ihneď ujal zverolekár.

„Bola v katastrofickom až život ohrozujúcom stave. Uviedli sme ju do celkovej anestézie a okolie rany, ktorá bola okolo celého krku, sa vyholilo. V rane sa ešte stále nachádzal povraz a postihnuté miesto silne hnilobne zapáchalo. Navyše, hlboko v rane bol prítomný mokvavý zapáchajúci sekrét. Povraz sme teda museli odstrániť a celá rana sa vydezinfikovala. Našťastie, pri prehliadke sa nenašli poškodenia dôležitých orgánov, lebo povraz zostal vo svalovom tkanive,“ opísal stav sučky po hospitalizácii zverolekár Aleksandar Penev.

Zverolekári okraje rany obnovili kvôli granulácii nového tkaniva. Isabellka zostala hospitalizovaná na klinike, kde jej bude poskytnutá každodenná infúzna terapia s aplikáciou liekov podporujúcich zotavenie organizmu. Dnes už je Isabellka mimo ohrozenia života a záujem o jej adopciu prejavilo viacero ľudí.

„Sme radi, že si ju chcú zobrať, no dáme ju len takým, ktorí sa budú o ňu starať s láskou. Za to, čo si vytrpela, si zaslúži byť šťastná do konca života,“ vraví o ďalšom osude psej bojovníčky Natália Ložeková, ktorá chce podať na políciu aj trestné oznámenie. „Hoci už poznáme EČV auta, z ktorého ju zrejme majiteľ vyhodil, prosíme všetkých, ktorí by nám mohli pomôcť s dopátraním jej pôvodného majiteľa, aby sa ozvali. A tiež veľmi ďakujeme za každé euro, ktoré nám zašlú dobrí ľudia na Isabellkinu liečbu,“ dodala Ložeková.