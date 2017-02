FOTO VNÚTRI Ľudia na Trenčianskom hrade len otvárali ústa: Je to naozaj ON?

Návštevníci Trenčianskeho hradu sa najprv len prekvapene pozerali. Je to naozaj on? Nie je to iba neuveriteľná podoba? Veru nie, na hrad sa naozaj prišiel pozrieť český Slávik!