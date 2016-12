FOTO Z nevinného žartu sa stal hit internetu: Pomôžte Filipovi získať nový domov!

Martin sa rozhodol pobaviť svoju priateľku Karin. Na výročie jej poslal sms-ku, v ktorej sa jej zdôveril so svojou tajnou túžbou. Chce si zaobstarať domáce zvieratko.

Hoci táto požiadavka nie je zvláštna, predsa len je na nej niečo špeciálne. Martin nechce psa, ani mačku. Chce miniprasiatko. Jeho priateľka je však zásadne proti.

Preto sa rozhodol zverejniť ich konverzáciu na sociálnej sieti s tým, že ak získa 150 "lajkov", prasiatko si môže kúpiť. Nečakal, že príspevok bude mať taký úspech.

Doteraz ho totiž "olajkovalo" vyše 300 ľudí a niekoľkí ho aj zdieľali. Martinova priateľka sa teda rozhodla, že ak ich konverzácia získa 5000 palcov, tak prasiatko kúpia.

"Zo začiatku som to bral skutočne ako vtip. Ležal som na gauči a premýšľal nad tým, čo vymyslím, aby som svoju drahú na naše výročie pobavil," vysvetľuje Martin. Neveril, že by mal príspevok úspech.

"Zrazu som videl ako tie lajky naskakujú a ja som si akosi uvedomil, že ja to domáce miniprasiatko menom Filip skutočne chcem. Veď ho ešte ani nemám a už teraz má okolo seba neskutočný ,,fame"," hovorí so smiechom a dodáva, že ľudia prajú ich prasacej láske.

"Celý deň som potom hučal do priateľky, že nech o tom aspoň diskutujeme. Je nekompromisná, ale ZRAZU povedala, že keď ten môj príspevok bude mať 5000 lajkov, dovolí mi to. Na jednej strane Filipa veľmi chcem, no na druhej strane by som si nekúpil miniprasiatko bez toho, aby to človek, s ktorým som dennodenne schválil," priznáva.

"Lajky" na príspevku stále pribúdajú a je naozaj šanca, že Martin sa svojho miniprasiatka dočká. A prečo si vybral práve toto domáce zvieratko?

"Ani neviem. Po firemnom večierku som si zmyslel, že ho chcem, neviem, mám pocit, že v minulom živote som bol miniprasiatko aj ja, lebo teraz som taký veľký čuník," vysvetlil so smiechom.

Pomôžete Martinovi splniť jeho veľký sen?