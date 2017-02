FOTO: Zatají sa vám dych: Famózny zážitok mieri do tohto mesta!

Fotografie víťazov súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2016 budú od 10. februára do 5. marca 2017 vystavené v Mestskej knižnici mesta Piešťany na Školskej 19.

„Výstavu víťazných fotografií súťaže si môžu záujemcovia pozrieť v mestskej knižnici v Piešťanoch už tretí rok. Prvýkrát sme tu vystavovali fotografie 3. ročníka v r. 2015 a naša spolupráca úspešne pokračuje hlavne vďaka ochote a ústretovosti riaditeľky knižnice p. Ing. Margity Galovej,“ povedala riaditeľa fotografickej súťaže Jana Garvoldtová.

Medzi víťaznými fotografiami si budú môcť obyvatelia Piešťan pozrieť aj snímky fotografa denníka Plus JEDEN DEŇ Mateja Kalinu.

Prvé miesto získal v kategórii Šport za samostatnú fotografiu zo série Down Mall a na treťom mieste uspel v kategórii Aktualita so sériou fotografií Don is gone z pohrebu kňaza Antona Srholca.

Mladí určujú trend: Poznáme víťazov Slovak Press Photo!

Tento rok je celkovo vystavených 194 fotografií od 26 autorov v deviatich súťažných kategóriách a fotografie držiteľa ceny Mladý talent roka 2016 Ľuboša Kotlára.

Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 9. februára o 17.30 hodine v priestoroch knižnice za účasti viacerých autorov fotografií – okrem Mateja Kalinu aj Ľuboša Kotlára, Doroty Holubovej, Michala Svítoka, Romana Tibenského a riaditeľky súťaže Jany Garvoldtovej.