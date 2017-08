Drsné FOTO zo spustošenej Bratislavy: Nočná smršť Slovákom trhala strechy a ničila majetok!

Aké škody spôsobila smršť vo vašom okolí? Zachytili ste vyčíňanie búrky na FOTO alebo VIDEO? Svoje zábery nám posielajte na plustip@7plus.sk

"Viaceré časti Bratislavy a jej okolia sa ocitli bez dodávok elektrickej energie. Búrka spôsobuje materiálne škody," informoval imeteo.sk

Podľa agentúry TASR západ Slovenska zasiahli vo štvrtok v noci silné búrky. Sprevádzal ich silný vietor, na bratislavskom letisku namerali rýchlosť v nárazoch 100 kilometrov za hodinu.

"Systém postúpil ďalej na sever, výraznejšou časťou je už na Morave, no búrky sú stále aj u nás. Ešte v Trenčíne sme zaznamenali silný náraz vetra 92 km/h, smerom na východ sú nárazy výrazne slabšie, no najmä v oblasti Bratislavy ešte stále nárazy dosahujú 70 km/h," uvádza SHMÚ.

Silný vietor v hlavnom meste vyvracal stromy a skomplikoval tak verejnú hromadnú dopravu. Na hlavnej vlakovej stanici spadli napríklad stromy na trolejbusové vedenie, v Ružinove na električkovú trať.

Z viacerých dedín v okolí hlavného mesta, aj v bratislavskej Rači zase hlásili výpadok elektrického prúdu. Napríklad v Marianke nešiel vyše hodiny, potvrdila jej obyvateľka.

Podľa portálu imeteo.sk strhla veterná smršť v Senci niekoľko striech. Portál tvnoviny.sk informuje tiež o strhnutej streche z domova sociálnych služieb v Rači a zničenej Magio pláži na pravej strane Dunaja.

Vlaky meškali celú noc

Verejní doprava informovala, že pre zlé mali cestujúci očakávať meškania až do dnešného rána. „Držíme palce. aby DPB bol ráno schopný vypraviť čo najviac liniek a zároveň veľa šťastia opravárom ktorí budú mať dlhú nočnú. Ráno sa radšej obráťte na infolinku 02 5950 5950,“ uviedol na svojej stránke Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Niekde počítajte s meškaniami až do obeda

Linka 201 bude premávať asi miesto stanice na Pražskú. Trolejbusy ktoré prechádzajú námestím Franza Liszta budú mať asi komplikácie. Nevylučuje sa aj odklon.

Električky do Ružinova kvôli popadaným stromom do rána premávať nebudú. Železničná doprava konkrétne medzi Kvetoslavovom a Lehnicami bola neprejazdná kvôli stromom. Miletičova ulica pre trolejbusy neprejazdná až do ranných hodií. Tak isto je už čiastočne obnovená železničná doprava medzi SR-CR

Horor aj v tirolských Alpách

Silné búrky sprevádzané oborvskými bleskami a krúpami vo veľkosti orechov zažili aj Slováci pracujúci v Taliansku. "Zrazu sa zatiahlo a fúkal silný vietor.

Z oblohy padal taký veľký ľadovec, že ostali po ňom stopy až do rána" povedala pre pluska.sk čitateľka Adriana pracujúca v Taliansku ako opatrovateľka.

Takéto počasie nás čaká dnes

Do našej oblasti prúdi veľmi teplý vzduch. Slnečno a na juhozápade miestami búrky. Teploty 31 až 36 stupňov C.

Na západnom Slovensku slnečno a možnosť búrky. Najnižšie ranné teploty 22 až 19 a najvyššie denné 33 až 36 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 21 až 16 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 21 až 17 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 28 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 24 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov Celzia.

Ozón: 15% pod úrovňou dlhodobého priemeru (279 DJ).