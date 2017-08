Horúčavy vrcholia: Tieto miesta vás schladia lepšie než klimatizácia, nebude to však zadarmo!

Z aktuálnej predpovede počasia mrazí – zima vám však určite nebude! V najteplejších oblastiach Slovenska udrú až 39 stupňové horúčavy. Schladiť sa ale môžete na miestach, kam slniečko nezavíta.

Zimná bunda aj v lete!

Otužilci ocenia chladné prostredie jaskyne. "V jaskyni Driny je 8°C a návštevníci k nám často prídu rozhorúčení a bez bundy," povedal jej správca Peter Zvonár. „A potom nám tu drkocú zubami!“ Za vstup do jaskyne dospelí zaplatia 6 eur, deti sa schladia za polovičnú cenu.

Takto sa chladili králi

Studené hradné múry môžu poslúžiť lepšie, než klimatizácia. My sme navštívili hrad Červený kameň. Sprievodcovia prezradili, že v pivniciach je približne 12 stupňov a od návštevníkov často počujú povzdychy o tom, ako je tam príjemne. Dospelí za návštevu hradu aj pivníc zaplatia 7 eur. Detičky do troch rokov si hradné osvieženie užijú zadarmo.

Pozor, nešpliechať!

Ak máte naponáhlo a nemáte čas na kúpaliská či výlety, poslúžiť môže aj fontána. „Počas horúčav máme pochopenie pre ovlaženie vo fontáne, upozorňujeme však, že voda v nich je chemická a nie je určená na pitie, priblížila Veronika Šafáriková z kancelárie bratislavského primátora.

Nevychovanci, ktorí by sa rozhodli vo fontáne obnažiť, špliechať na okoloidúcich či znečisťovať ju saponátom, však za svoje správanie musieť siahnuť hlbšie do peňaženky – hrozí im sankcia 33 eur.

Namočte si aspoň nohy

Snáď najpríjemnejšie osvieženie, ktoré je navyše zadarmo, nájdete v potôčiku. Teplota vody sa pohybuje približne okolo 18 °C. Ak máte nejaký vo svojom okolí, rozhodne to využite!

Aké počasie nás čaká v najbližších dňoch?

„Podľa predpovede počasia vydanej odborom predpovedí počasia a výstrah SHMÚ, zatiaľ dosiahnutá v tomto roku najvyššia teplota vzduchu, na najteplejších miestach Slovenska môže dosiahnuť 39 °C,“ upresnil Faško.

Ako prezradil Peter Jurčovič, tento rok by najvyššie teploty padnúť nemali, sám ale priznal, že úplne vylúčiť to nemôže. „Rátame s tým, že v Maďarsku môžu byť štyridsiatky, už teraz sú pri Jadrane, sú v Taliansku, tropický vzduch prúdi k nám,“ povedal Jurčovič.

Brzdou extrémnych horúčav by mal byť vietor a oblačnosť, preto sa stúpanie teplôt mali zastaviť na 37 či 38 stupňoch. Horúčavy by mali pokračovať až do konca týždňa – z nedele na pondelok nastane výrazná zmena a od západu sa priblíži studený front.

„Z jasnej oblohy a 38 stupňov v nedeľu, klesneme o viac ako 10 stupňov, bude zamračené, pršať, fúkať, môže byť krupobitie,“ postrašil Jurčovič.

Ako sa postarať o domáceho miláčika?

"Zvieratká znášajú horúčavy rovnako, ako všetky živé tvory, aj ako ľudia – v našich podmienkach nie sú na ne zvyknuté, toto je extrém“ povedal veterinár Július Kocúr. Čo odporúča?



„Čo najmenej pobytu na slnku, čo najviac tekutín, žiadne náročné aktivity,“ vymenoval a dodal, že častou chybou je, ak majitelia svojim miláčikom doprajú krátky letný strih.



Priame slnko ich totiž môže spáliť. Pre zvieratá je najrizikovejšie mesto, kde teplo sála aj z chodníkov a ciest. „Preto je najlepšie venčiť v parku, kde sú aj stromy. Na prechádzku môžete ísť aj počas dňa, ale vždy len na krátko, zvieratká sa potešia,“ uviedol a vysvetlil, že podstatné je ich nenechávať na priamom slnku, kým si odskočíme napríklad do obchodu.