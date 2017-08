Hrôza: Strašný náraz do stromu neprežili vodič Ladislav (†20) ani jeho kamarát Róbert (†23)

Nehoda s tragickým koncom sa stala okolo 18.45 hod. pri obci Zemné. Vozidlo Audi A8, ktoré mal zrejme jeho vodič Ladislav (†20) iba požičané, dostalo v dôsledku neprimeranej rýchlosti šmyk a v ľavotočivej zákrute sa dostalo do protismeru kde mimo vozovku narazilo do stromu. Následky boli viac ako hrozné, na mieste zomrel nielen mladý vodič Ladislav (†20), ale i jeho spolujazdec Róbert (†23).

Nebolo im pomoci

Náraz do stromu vo vysokej rýchlosti bol taký silný, že auto doslova rozthalo na dve časti a obaja mladíci, ktorí bývali iba kúsok vedľa seba, boli na mieste mŕtvi. „Záchranári po príchode na miesto mohli už len skonštatovať, že mladí muži utrpeli mnohopočetné zranenia nezlučiteľné so životom,“ skonštatoval hovorca záchranárov Boris Chmel.

„Okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody, ako i miera jej zavinenia sú predmetom vyšetrovania. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Či vodič pred jazdou nepil bude zisťované pri pitve.

Rád dupol na plyn

Podľa kamarátov a známych mladého vodiča mu rýchlosť cudzia aj napriek jeho mladému veku rozhodne nebola. „Keď odchádzal z domu nie raz mu pískali gumy a kolesá hrabali po asfalte. Je to smutné a strašné zároveň, no to, čo sa stalo bola len otázka času,“ skonštatoval známy mladého vodiča, pre ktorého to nebol jeho prvá nehoda. „Počul som, že mali ísť do Kolárova, ale kvôli čomu, to neviem. Vidíte, a stalo sa im takéto nešťastie,“ krútil hlavou muž, ktorý oboch mladíkov poznal.

Auto mal asi mesiac

Ladislav si mal auto kúpiť zhruba pre mesiacom, takže je možné, že sa chcel pred svojím susedom, ktorý býval len o dom ďalej, iba pochváliť. „Tá audina bola ročník 2004, 3,7 benzín a mala takmer 300 koní. Naozaj silné auto. Ešte ho nestihol na seba ani prehlásiť. Šoférovať ale podľa mňa vedel dobre,“ pridal mladík, ktorý bol s Lacom kamarát. „Boli to normálni chalani, Laco ešte aj v doraste hrával futbal,“ dodal ďalší z mladých mužov, ktorý nebohých kamarátov poznal.