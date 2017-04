FOTO Zlodejov sa nezľakli: Dobrovoľníkov na hrade Hrušov lúpeže neodradili

Stredoveký hrad Hrušov sa písomne prvý raz spomína roku 1253 a v hodnoverných zdrojoch sa uvádza, že jeho prvým majiteľom bol až do svojej smrti v roku 1321 Matúš Čák Trenčanský. Najdlhšie, až 84 rokov ju spravoval rod Rákociovcov, ktorému patril od roku 1624.

Čítajte viac Zakliaty hrad: Opravu Krásnej Hôrky zničenej požiarom sprevádzajú ďalšie problémy

Počas viac ako 420 rokov užívania hradu sa tento stal niekoľkokrát sídlom vojenských posádok. „Od roku 1321 až do začiatku 18. storočia obývali kráľovský hrad Hrušov posádky viacerých panovníkov a 18-tich šľachtických rodov,“ prezradil Jozef Blaho, šéf neziskovej organizácie Leustach a hlavný protagonista záchrany tejto krásnej a vzácnej stavby.

Minulosť má, treba mu aj budúcnosť

„Hrad má nielen pohnutú, ale i krásnu históriu s množstvom zaujímavých ľudí, ktorí ho spravovali či vlastnili, preto by malo byť našou povinnosťou zachovať ho aj pre ďalšie generácie,“ vraví Jozef Blaho, ktorý sa pustil do záchrany vzácnej zrúcaniny v roku 2004.

Chodia stovky dobrovoľníkov

„Začali sme s pár nadšencami a mojimi žiakmi, ktorí teraz už majú svoje rodiny. Za celý ten čas sa tu vystriedali naozaj stovky dobrovoľníkov. Pracuje sa tu každoročne od 2. januára do 30. decembra a niekedy tu je i 30 či 40 ľudí,“ netají Blaho.

Obnovovať hrad začali v podstate z vlastných financií. „Je to tak. Navyše, ak by by sme rátali iba cenu práce, ktorú sme tu odviedli, a za ktorú sme nevzali ani halier či cent, tak sú to rádovo stovky tisíc eur. Postupne sme získavali 2 % z daní, prispievať začalo Ministerstvo kultúry aj nitrianska župa. Samozrejme, finančne nám pomáhajú rozličné firmy a najmä skvelí ľudia, ktorí chcú prispieť k záchrane tejto vzácnej pamiatky,“ dodáva duša celého projektu, podľa ktorej budú musieť na obnove hradu tvrdo pracovať ešte minimálne taký istý čas ako doteraz.

Archeológovia pokračujú

„Robia sa tu tiež rôzne archeologické výskumy a nájdené veci chceme po dokončení hradu v ňom vystavovať, preto sa bude musieť udržiavať. Už teraz láka totiž obrovské množstvo ľudí, ba celé rodiny sem chodia i niekoľkokrát do roka,“ pridal Jozef Blaho.

Pre návštevníkov hradu pribudlo nové parkovisko, informačné tabule, dva záchody či altánok a miesto na opekanie.

Hoci ich na hrade už päťkrát vykradli, odhodlanie dobrovoľníkov zachrániť vzácnu pamiatku tým vôbec neznížili.