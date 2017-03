Odsúdené zdobili medovníky: Prezradili, čo vo väznici obmedzili pre lepšiu vianočnú atmosféru

Ženám vo väzenských mundúroch ide pečenie pekne od ruky. „Urobili sme medovníky a praclíky, ešte spravíme vlastné koláče. Suroviny sme nakúpili vo väzenskom bufete a baby budú piecť roládu, banánovú tortu a možno aj niečo ďalšie. Urobili sme si výzdobu, snažíme sa vylúčiť hádky. Teraz tu máme celkom príjemnú atmosféru,“ hovorí Viera (23) z Trenčína, ktorá prežije svoje prvé Vianoce za mrežami.

Bývalá študentka práva priznala, že ju čaká súd za drogy. „Nie je až také dôležité, prečo som tu, ale čo si z toho zoberiem. Či sa do budúcna z toho poučím,“ kajá sa pekná blondínka, ktorá je v Ilave už dva mesiace. „Keď sa povie väzenie, človek očakáva, že to bude niečo zlé, ale keď pochopí, prečo je vlastne tu a čo má v živote zmeniť, tak to môže byť prínosné. Je tu dobrý kolektív báb, takže to vôbec nie je také strašné,“ hovorí Viera o svojich pocitoch.

Čítajte viac Netradičný vianočný darček v Ilave: Sýkorky hrali v base divadlo

A aké budú v base darčeky? „V tomto prostredí poteší, aj keď niekto niekomu daruje maličkosť, keksík alebo niečo sladké. Stačí, keď si na človeka niekto spomenie a neostane nepovšimnutý,“ povedala úprimne Viera.

Jedna z „gazdiniek“ prezradila, že v base trávi už tretie Vianoce. „Hlavne netreba priveľa myslieť na rodinu. Hlavu si treba zamestnať niečím iným, aby neboli zbytočné smútky,“ prezrádza recept na prežitie sviatkov za mrežami. Jej spoluväzenkyňa však smutne priznala, že najviac jej budú chýbať deti a mama.

Ilavské ženy sú nielen dobré cukrárky, ale postarali aj o vianočnú výzdobu na celom oddelení. „Keď to nespraví žena, muž to tak dobre nezvládne,“ komentovali s úsmevom.

Blížiace sa sviatky teda neobídu aj ilavskú väznicu, ktorá patrí k najstráženejším na Slovensku. "Robíme všetko pre to, aby aj obvinení a odsúdení cítili vianočnú atmosféru. Štedrovečerné menu bude podobné, ako vonku - kapustnica, šalát, filé a ovocie. Cez deň budeme púšťať vianočné koledy," priblížila vedúca oddelenia výkonu trestu Mária Mazánová.