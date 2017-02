Primátor obhajuje predražené záchody: Šokujúce vysvetlenie, prečo boli drahé ako rodinný dom!

Podľa primátora ľudia nepochybili

Ak sa zistí, že sa pri rekonštrukcii sociálneho zázemia pri zasadačkách v budove Mestského úradu v Poprade pochybilo, primátor mesta Jozef Švagerko bude trvať na prijatí opatrení, aby sa v budúcnosti takýmto veciam predišlo. Reagoval tak predovšetkým na kritiku občanov mesta, ktorým sa nepozdáva cena za ich rekonštrukciu.

"Nie som odborník na stavebné veci, je tu však na to dostatok ľudí, verím, že tí nepochybili," uviedol primátor. Sociálne pre mužov, ženy i pre imobilných ľudí prešlo kompletnou rekonštrukciou. Okrem toaliet pribudla i samostatná miestnosť s prebaľovacím pultom. Na tento zámer použila radnica 88.344 eur.

Dôležité toalety

"Ak by mi niekto vyčítal, že rekonštruujeme záchody, ktoré mám vedľa kancelárie, alebo tam chodia len dvaja zamestnanci, v poriadku. Ale sú to verejné toalety. Môžeme polemizovať o cenách, ale ak to má byť pre občanov nášho mesta, som hrdý, že ponúkame lepšie podmienky," poznamenal primátor.

Ako ďalej vysvetlil, v bezprostrednej blízkosti toaliet sa konajú nielen svadobné obrady, ale aj prijatia do života detí či rôzne podujatia, ktoré majú často medzinárodný charakter.

Čítajte viac VIDEO Záchody v cene rodinného domu! Popradská radnica sa poriadne plesla po vačku

Suma nečakane vzrástla

Mesto dostalo tri cenové ponuky a na prestavbu sociálneho zázemia zvolilo podľa ich slov tú najlacnejšiu. Radnica za tento zámer zaplatila 71.982 eur. Sumu však zvýšili ďalšie práce, s ktorými sa pôvodne nepočítalo. Malo ísť hlavne o stavebno-konštrukčné práce, napríklad výmenu kanalizácie v suteréne.