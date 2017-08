Zariadenie Adonis má znova problémy: Čo našla kontrola

Kontroly v Adonise potvrdila bývalá prevádzkarka zariadenia pani Amália (44), ktorá okrem iného upozornila úrad na hygienu a poskytovanie stravy v zariadení. Podľa písomného vyjadrenia, ktoré dostala, kontrolóri boli v domove 4. a 21. júla. „Môj podnet uznali za opodstatnený. Kontrola zistila nedostatky v ubytovacej aj stravovacej časti zariadenia, takže začne správne konanie vo veci uloženia sankcie prevádzkovateľovi Adonisu,“ spresnila pani Amália.

„V časti zariadenia bol výrazný zápach (močovina), podlahy a sociálne zariadenia klientov boli znečistené. Nedostatky boli zistené aj v stravovacej časti. Pri opakovanom dozore v stravovacej časti došlo k výraznému zlepšeniu technologických postupov, úrovne sanitácie aj v doplnení dokumentačnej časti. V ubytovacích priestoroch boli znovu zistené nedostatky, v časti izieb opakovane nedostatočné upratovanie a sanitácia,“ spresnila regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Ako doplnila, voči prevádzkovateľovi začnú správne konania a uložená pokuta. Majiteľ ani riaditeľka zariadenia na žiadosť o vyjadrenie nereagovali.

Bola to pani Amália, ktorú bývalý bratislavský profesor hudby Heribert Lederer poprosil, aby ho pre pretrvávajúce zdravotné problémy dostala preč z Adonisu. Starého pána odviezla do nemocnice v Piešťanoch, potom mu našla aj nový domov dôchodcov Domicile v Papradi pri Starej Turej. Senior pre denník Plus JEDEN DEŇ priznal, že to mu zachránilo život. „Zobratie starého pána z Adonisu bolo to najlepšie, čo som mohla pre neho urobiť,“ zhodnotila s odstupom času pani Amália.

Prípadom pána Heriberta sa zaoberá aj polícia. Podľa prvotných informácií od trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej, nezistený páchateľ mu mal podávať na konzumáciu zdraviu škodlivú látku, po ktorej mu zlyhávali obličky. „Začalo sa trestné stíhanie, viac do prípadu vnesú výsledky znaleckých skúmaní,“ doplnila Antalová.

Na otrasné pomery v starobinci upozornili nielen bývalí zamestnanci, ale aj rodiny klientov.