To je ZÁHADA! Kroje s blingáčmi a brngadlami - čím sú to zdobené?

Máme im čo závidieť, veď majú najtrblietavejšie kroje. Slovensko má krásne ľudové odevy, no tie, ktoré nosili a nosia obyvatelia jedenástich obcí tekovskej oblasti patria k najkrajším. Nielenže hýria farbami, ale sú vyčačkané blingáčmi, brngadlami a nepravými perlami. Netušíte, o čo ide? Blingáče sú ozdobné koráliky, ale ešte nikto nespočítal, koľko je ich na jednom kroji, toľko ich je. Brngadlá a limbačky, teda lesklé pliešky, a umelé perly na kroje posielali domov ľudia, ktorí odišli pracovať do Ameriky. Tak sa pozrite, aké sú to nádherné veci!

„Blingáče na krojoch sa začínali objavovať po II. svetovej vojne, takže tento je práve z tohto obdobia. Mladé devy ho nosili najmä do kostola,“ vysvetlila Soňa Lecká. Autor: juh