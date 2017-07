NAJväčšie tromfy našich kúpalísk: Lákajú na morský príboj a lov rýb

Viaceré slovenské kúpaliská prešli pred letom výraznejšími zmenami, ktorými chcú prilákať návštevníkov,. Iné svoje už bohaté služby iba trošku "vyšperkovali". Ktoré nimi získalo a ľudia odchádzali spokojní a s pocitom, že sa sem opäť radi vrátia? To necháme na posúdení našich čitateľov.

Termálne kúpalisko Veľký Meder

Celkom vynovený je „taliansky“ bazén a obnovy sa dočkal i detský bazén, ktoré dostali aj protišmykovú podlahu. Vylepšená je nástupná časť na tobogany, kde je už prístrešok. Okolo bufetov je nová „zámková“ dlažba a v rekreačnom bazéne sa zvýšila teplota vody z 33 na 36 °C.

Otvorené je denne od 9.00 do 21.00 hod.

Vstupné sa oproti vlaňajšku nemenilo, cez týždeň na celý deň zaplatí dospelý 8,50 €, deti od 3 do 15 r. a ZŤP 5,50 €, dospelí nad 62 r. 6,50 €, rodinný balíček (2+1) je za 19,00 €, deti do 3 r. majú vstup zdarma, počas víkendu je vstupne pre dospelých 9,50 €, deti od 3 do 15 r. a ZŤP 6,50 €, dospelí nad 62 r. 7,50 €, rodinný balíček (2+1) je za 22,00 €, deti do 3 r. majú vstup zdarma. Celodenné parkovanie pre autá a motocykle stojí 3,00 €.

Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo

Patrí medzi najobľúbenejšie a najviac navštevované u nás. V jeho areáli je takmer všetko, čo si kúpajúci návštevník môže želať. Je v ňom nielen 7 vonkajších a 2 kryté bazény, medzi nimi aj masážny bazén, vonkajší sedací bazén s celoročnou prevádzkou a tiež jediný bazén s umelým vlnobitím na Slovensku, Lagúna s rozlohou 3800 m². Bazény sú zásobované termálnou vodou z hĺbky 130 m a jej výstupná teplota dosahuje 39 °C. V areáli je toboganový svet, ale aj jediná možnosť kúpania a opaľovania sa pre nudistov u nás, veľa ihrísk na rozličné športy a tiež množstvo stánkov na občerstvenie. Zmodernizované sú bungalovy na bývanie, takže kúpalisko v súčasnosti ponúka návštevníkom najkomplexnejšie služby.

Otvorené je denne od 9.00 do 20.00 hod.

Za celodenný vstup zaplatí dospelý 8,50 €, dieťa od 4 do 15 r. 5,00 €, ZŤP 4,50 €, dieťa ZŤP 2,50 €, doprovod s návštevníkom ZŤP 4,50 € a rodinný lístok (2+2) je za 24,00 €. Od 17.00 hod je vstupné pre dospelého 4,00 €, dieťa od 4 do 15 r. 2,50 €, ZŤP 4,00 €, dieťa ZŤ 2,50 €, doprovod s návštevníkom ZŤP 4,00 €, dieťa do 4 r. má vstup zdarma. Na tobogany stojí celodenný lístok 3,00 € a skupinový pre deti je za 2,00 €.

Termálne kúpalisko Podhájska

Výnimočné je tým, že má silne mineralizovanú liečivú vodu, ktorá má blahodárne účinky na celý organizmus. Preukázalo sa dokonca, že má hlbšie a trvalejšie regeneračné efekty ako voda z Mŕtveho mora. Areál je využívaný počas celého roka a pozostáva nielen z dvoch vonkajších veľkých sedacích bazénov s termálnou vodou, detského a dvoch plaveckých 25 m bazénov, ale tiež z wellness centra Aquamarin, kde je ďalších deväť bazénov a iných atrakcií. Iba nedávno tu postavili toboganový svet, kde sú tri veľké a jeden detský tobogan. V areáli je malé detské ZOO, bohatá ponuka stánkov s rozličnými vecami, suvenírmi a občerstvením, ale tiež autokemping s najvyšším štandardom na Slovensku.

Otvorené je denne do 9.00 do 19.00 hod.

Celodenné vstupné pre dospelých je 7,00 €, cez víkend 6,00 €, deti 3-15 r. 4,50 €, do 3 r. zdarma, ZŤP 6,50 €, cez víkend 5,50 €. Vstupné po 17.00 hod je pre dospelého a ZŤP 4,50 €, dieťa do 15 r. 3,50 €, deti do 3 r. majú vstup bezplatný.

Kúpalisko Triton Košice

Ponúka jeden bazén pre dospelých, vhodný i na plávanie, jeden relaxačný a bazén s drevenou šmýkačkou pre deti. Návštevníci môžu využívať aj štvorprúdovú šmýkačku s dojazdovým bazénom a toboganom (jediným v Košiciach). V areáli sa nachádza ihrisko pre plážové športy. Občerstvovacie stánky ponúkajú široký sortiment teplých a studených jedál, ale aj nápojov a množstvo iných dobrôt. Na príjemné sedenie sú návštevníkom k dispozícii tri terasy a krytý altánok o celkovej kapacite 120 miest. V areáli je možnosť prenajatia ležadiel a slnečníkov. Celý areál je pokrytý voľne dostupným signálom WIFI. Kapacita kúpaliska je 1550 návštevníkov.

Otváracie hodiny od 9.00 hod – 19.00 hod.

Celodenný vstup pre dospelých počas pracovných dní je 4,00 €, cez víkend 4,50 €, dieťa od 6-14 rokov 3,00 €, deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby 1,00 €, ZŤP a dôchodcovia nad 65 rokov 2,00 €, študenti 3,80 € , zľavy po 15.00 hod: dospelý 3,00 €, dieťa od 6-14 rokov 2,00 €, študenti 3,00 €.

Kúpalisko Červená hviezda Košice

Zmodernizovaný a zrekonštruovaný areál historického kúpaliska ponúka tri bazény a jeden nový nerezový vodnopólový bazén s osvetlením so sprchami a chrličmi. Sú tu aj stánky s občerstvením, malé detské pieskovisko, bezbariérový vstup k bazénom a sociálne zariadenie pre imobilných návštevníkov, monitorovací systém, príjemná hudba a bezplatné pripojenie na internet.

Otvorené je od 9.00 do 19.00 hod, pre plavcov ranné plávanie len v pracovné dni od 7.30 hod, v prípade nepriaznivého počasia (okrem silných búrok) v čase od 7.30 do 9.00 hod.

Celodenné vstupné dospelý 4,50 €, deti od 4 r. 3,50 €, dôchodcovia a ZŤP 2,60 €, Študenti 4,00 €, vstupné po 15.00 hod: dospelý 3,50 €, deti do 4 r. 2,50 €, deti do 4 rokov počas celého dňa zdarma.

Kúpalisko Ryba Anička Košice

K dispozícii sú tri bazény s vyhrievanou vodou - plavecký s atypickým oblúkom a toboganom, rekreačný bazén a detský bazén so šmýkačkami, brodiskami, so sprchou a pitnými fontánkami. Zdrojom vody pre naplnenie bazénov sú vlastné studne. Teplota vody v bazénoch je najmenej 18 °C, v plaveckom bazéne neprekročí 26°C, v rekreačnom 28°C a v detskom 30 °C. K dispozícii je ihrisko na plážový volejbal. Atrakciou je člnkovanie a športový rybolov podľa zásady „chyť a pusť“.

Otváracie hodiny: 11.00 – 21.00 hod.

Celodenné vstupné pre dospelých je 3,80 €, deti do 6 rokov (alebo do 120 cm) 1,00 €, deti od 6 do 12 rokov 2,80 €, ZŤP, dôchodca, študenti 2,80 €, zľavnené po 14.00 hod: dospelý 3,00 €, deti do 6 rokov (alebo do 120 cm) 0,50 €, deti od 6 do 12 rokov 2.30 €, permanentky na 10 vstupov 29,99 €, rybolov 6,00 €.

Kúpalisko Rumanová ul. Košice

Má bezbariérový vstup, samostatné sociálne zariadenia so sprchou pre imobilných návštevníkov a bezplatný internet. Neplavecká a detská časť bazéna je oddelenú pevnou stenou, ktorá v kombinácii s použitím nerezových materiálov zvýšila komfort pre kúpajúcich sa. Pribudlo niekoľko atrakcií pre najmenších ako vodný ježko s vodným hríbom, pre neplavcov vodný chrlič a hojdací záliv, ktorý nahradil betónový ostrovček. K dispozícií sú stánky s ponukou teplých jedál a chladených nápojov. Vstupenky vo forme náramkov s čiarovým kódom umožňujú návštevníkom kúpaliska obojsmerný vstup a výstup z areálu na multifunkčné športovisko, detské ihrisko alebo do mestského parku.

Otváracie hodiny sú od 9.00 do 19.00 hod., pre plavcov ranné plávanie len v pracovné dni od 7.30 hod, v prípade nepriaznivého počasia v čase od 7.30 do 9.00 hod (okrem silných búrok).

Vstupné na celý deň je pre dospelých 4,50 €, deti od 4 r. 3,50 €, do 4 r. zdarma, dôchodcovia a ZŤP 2,60 €, študenti 4,00 €, po 15.00 hod dospelý 3,50 €, deti od 4 r. 2,50 €.

Letné kúpalisko Trenčín

Do rodiny slovenských letných kúpalísk pribudlo len minulý mesiac. Na návštevníkov trenčianskeho Ostrova čaká aj jeden tobogan.

Otvorené je v júli cez pracovný týždeň od 9.00 do 19.00 hod., počas víkendu do 20.00 hod, v auguste a septembri počas pracovného týždňa od 10.00 do 18.00 hod a cez víkendy do 19.00 hod.

Celodenné vstupné pre dospelých je 4,00 €, deti od 5 do 15 rokov 2,00 €, študenti a dôchodcovia 3,00 €, ZŤP 2,00 € a deti do 5 r. zdarma. Trenčania po predložení preukazu totožnosti majú zľavy.

Kúpalisko Dúha Partizánske

Patrí medzi najlepšie letné kúpaliská v Trenčianskom kraji, ba podľa niektorých hodnotení aj na celom Slovensku. Milovníci vodných atrakcií tu majú k dispozícii obnovený tobogan, ktorý bude rýchlejší, tohto roku pribudla veľká preliezka s hojdačkami pre deti a portál s osviežujúcou vodnou hmlou. Otvorené je v pondelok až piatok od 10.00 do 19.00 hod, cez víkend do 20.00 hod.

Celodenný vstup pre dospelých je 4,00 €, deti a dôchodcovia 2,00 € a k tomu dostanú pol litra minerálky zdarma, študenti 2,00 € a ZŤP 1,00 €. Držitelia Karty mesta majú zľavu.

Plážové kúpalisko Aqualand, Banská Bystrica

V areáli pribudla nová letná terasa s detským ihriskom, trampolínami a autíčkami na baterky. Na svoje si tak prídu dospelí ako aj deti.

Otvorené je denne od 9.00 do 19.00 hod.

Celodenné vstupné pre dospelých je 5,90 €, deti do 14 rokov 3,90 €, do 5 rokov 1 €, do 2 rokov, alebo 120 cm zdarma.

Letné kúpalisko Kežmarok

Na začiatku júla bolo dané do užívania roky chátrajúce kúpalisko, ktoré návštevníkom ponúka aj výnimočný zážitok, aké žiadne kúpaliská v okolí nemajú. Okúpať sa v ňom môžu v slanej morskej vode. Voda obsahuje soľ z chorvátskeho ostrova Pag, je zdravšia a prijateľnejšia pre pokožku.

Celodenné vstupné pre dospelého je 10,00 €, dieťa nad 100 cm, osoba nad 62 rokov a ZŤP zaplatia 5,00 €, dieťa do 100 cm má vstup zdarma a Kežmarčania platia 3,00 €.

Otvorené je v pondelok až nedeľu od 9.00 do 19.00 hod.

Kúpalisko Veronika Rajec

Návštevníkom ponúka 8 bazénov pre všetky kategórie, najväčší je plavecký bazén 50x21 m s hĺbkou 1,8 m, zahrať sa tu dá plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, basketbal, k dispozícii je aj 6 bufetov, atrakcie pre deti ako tobogan, šmýkačky, preliezačky, veľké pieskovisko s rozlohou až 55 000 m2 či vodná plocha 2 200 m2, ale aj široká ponuka občerstvenia, dve reštaurácie, kaviareň, bar, slovenská koliba, parkovisko a odstavné plochy pre takmer 1000 áut. Novinkou je neplatené parkovisko, takže návštevník, ktorý príde na kúpalisko si môže zaparkovať auto na celý deň a nezaplatí ani cent.

Otvorené je pondelok až piatok od 9.30 do 18.00 hod, cez víkendy od 9.00 do 19.00 hod.

Vstupné pre dospelého je 7,00 €, osoby do 120 cm 6,00 €, ZŤP 4,00 €, od 15.00 hod zaplatí dospelý 5,00 €, osoba do 120 cm a ZŤP 4,00 €, osoby do 90 cm majú celý deň vstup zdarma.

Termálne kúpalisko Stráňavy

Nájdete ho asi 10 km od Žiliny, v areáli sa nachádza veľký bazén (50x23,5m) aj detský bazén (12x8m) s teplotou vody 24-26 °C. Je tu tiež stravovacie a ubytovacie zariadenie (penzión) s kapacitou cca 70 osôb a chatka pre 8 ľudí. Novinka pre toto leto je bezplatné parkovisko. Návštevníci sa okrem kúpania môžu dosýta vyhrať a vyšantiť na trampolíne, zahrať si ping-pong, bedminton či volejbal, a to úplne zdarma.

Otvorené je celý týždeň od 9.00 do 19.00 hod, poldenný lístok je od 15.00 hod.

Vstupné: Celodenný vstup od 15 r. je 4,00 €, deti od 6 do 15 r. zaplatia 2,00 €, dôchodcovia od 60 r. a ZŤP ako aj obyvatelia obce Stráňavy 2,00 €, poldenný vstup od 15 r. je 2,40 €, deti do 5 rokov majú celodenný vstup zdarma.

Termálne kúpaliska Čadca

Je úplne nové a otvorené len pár dní, no už teraz praská vo švíkoch. Bazén s vodou teplou 28 °C má aj technológiu na vyhrievanie. Pre deti je pripravená šmykľavka, detský bazén a aj kútik pre najmenších, plavcom nechýbajú plavecké dráhy. Multifunkčné kúpalisko ponúka ľuďom priamo v bazéne využiť hydromasážne trysky, lehátka s vírivkou a chŕliče vody. Pre návštevníkov je parkovisko bezplatné. Kúpalisko je otvorené denne od 9.00 do 20.45 hod. Vstupné: Celodenné vstupné pre dospelého je 5,00 €, Čadčania zaplatia 3,50 €, dieťa do 15 r., dôchodca a ZŤP 2,50 €, po 15.00 hod zaplatí dospelý 3,50 €, obyvateľ Čadce 2,50 €, dieťa do 15 r., dôchodca a ZŤP 1,50 €, deti do 3 r. majú celodenný vstup zdarma.

Prírodné kúpalisko Delňa Prešov

V areáli pribudol v tomto roku predaj občerstvenia. Nápoje a jedlá si budú môcť návštevníci zakúpiť v tesnej blízkosti vodnej plochy.

Otvorené je od 9.00 do 21.00 hod.

Vstupné: Osoby nad 15 r. zaplatia za celodenný pobyt 2,50 €, deti od 7 do 15 r., dôchodcovia a ZŤP 1,50 €, od 15.00 hod je pre návštevníkov od 15 r. vstupné 2,00 €, deti od 7 do 15 r., ZŤP a dôchodcovia 1.00 €.

Tehelné pole Bratislava

Majú nové cvičisko pre seniorov a horolezeckú skalu na lozenie pre deti. Taktiež vynovili detské ihrisko.

"Tento rok sme vynovili detské ihrisko, najmenší sa môžu zabaviť aj na horolezeckej skale. Novinkou je tiež cvičisko pre seniorov, ktoré vyrástlo v doteraz nevyužitých priestoroch," povedal prevádzkar kúpaliska Jozef Čižmár.

Otváracie hodiny: do 13. augusta 9. - 20. h, od 14. augusta 9. - 19. h

Vstupné: Dospelí 3,60 €, deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS 3 €, seniori nad 70 rokov 1 €.