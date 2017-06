Michal, na ktorého auto policajti strieľali: Nebolo to prvý raz, čo unikal pred mužmi zákona

Verejnosť sa zhoduje v jednom: Bola to tragédia, ktorá sa vôbec nemusela stať. Kto nesie najväčší podiel viny vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra. Mnohí sa však obuli do zasahujúcich policajtov.

Aj rodina vodiča Michala. „Prečo po tých deckách strieľali? Vari ich nejako ohrozovali? Išli po nich len preto, že mali nahlas pustenú hudbu a smiali sa? Prečo ich ešte na tej pumpe neskontrolovali ak od nich niečo chceli?“ plače Michalova babka Terézia (70). „On teraz dostane basu? Veď toto sa nerobí, aby policajti po deťoch strieľali. A my ani nevieme, kde sa to stalo a čo je s ním. To, že nám doteraz nikto nič nepovedal, je tiež normálne?“ hnevá sa Terézia.

Mladík je vo väzbe. Či tam ostane alebo pôjde na slobodu, rozhodne dnes súd.

Jazdil bez vodičáku

Lenže Michal podľa dostupných informácií nie je žiadne neviniatko. Podľa polície ho už trikrát zadržali za jazdu bez vodičského preukazu. „Za to ho nedostal, lebo v teste mu chýbal jeden bod. Prečo ale potom jazdia autami takí, ktorí ani poriadne nevedia čítať? Takí vari test úspešne zvládli? Miško vedel veľmi dobre šoférovať a jemu vodičský nedajú? Koľkokrát sme mu s jeho mamou hovorili, aby to nechal tak a nejazdil bez papierov, lenže nedal si povedať. Ale že budú pre nič za nič po ňom strieľať?“ zadúša sa v slzách babka.

„Vari si tí policajti mysleli, že oni sú Pán Boh, že môžu len tak po deťoch strieľať? Navyše, keď oni po nich nestrieľali, lebo neboli ozbrojení? Isto vedeli, že v tom aute sú deti, tak ich mali zastaviť nejako inak, keď aj ísť za nimi až im dôjde benzín, a nie strieľať po nich akoby boli nejakí kriminálnici,“ pridáva sa nahnevaná Michalova mama Mária (42).

„Čím boli tým policajtom podozriví? Napadli pumpára, robili nejaké neprístojnosti? Nie! Jediné, čo spravili, že im v aute hrala hlasno hudba. Ale veď sú to deti. Nuž a za to sa prenasleduje a strieľa? Kde tu zostalo heslo že pomáhať a chrániť?“ krúti hlavou veľmi rozrušená mama.

Bol by im ušiel?!

Mama aj babka sú presvedčené, že ak by po Michalovi policajti nestrieľali, bol by im ušiel. „On vie veľmi dobre jazdiť. Aj napriek tomu, že nemá vodičský preukaz, tak i bezpečne. Preto vyletel mimo cestu lebo mal určite prestrelené pneumatiky. Inak by ho nechytili,“ myslí si Mária.

Vlani v júli mal Michal autom ohrozovať policajta, ktorý ho chcel zastaviť. „Nič mu nespravil. Jednoducho im ušiel, hoci uzavreli všetky cesty a hľadali ho aj vrtuľníkom. Prišli si pre neho až druhý deň ráno. Ako im teda mohol ujsť, keď podľa nich nevie šoférovať?“ krúti hlavou babka.

Mišo je nepoučiteľný!

Hoci babka aj mama Michala vehementne bránili a za vinných jednoznačne označili policajtov, našli sa aj takí, ktorí sa na mladíka díajú inak. „Autom jazdí už od šestnástich rokov, lenže stále bez vodičáku. Mám taký dojem, že má dokonca zákaz si ho v krátkom čase čo i len robiť. Ale ani ho mať nemôže, veď stále niečo vyvedie. Mišo je jednoducho nepoučiteľný,“ vraví strýko mladíka.

O Michalovi si myslí svoje aj jeho bývalý sused. „To, čo vyvádza, nie je normálne. Kde sa objaví, tam sú s ním problémy. To, že zastrelili toho chlapca, bola čia vina? Keby bol Michal postál, keď ho policajti zastavovali, nič by sa nikomu nestalo,“ hovorí nahnevane.

„Na dvore zvykne opravovať autá a vídavam ho aj ráno chodiť autom preč. Kam ide, to netuším. Viem, že nemá vodičák, na aute ale jazdí veselo,“ netají ďalší zo susedov.

Otec je policajt

Zarážajúce je aj to, že Michalov otec je policajt. „Michalovi rodičia sú rozvedení, otec žije v Bratislave. Aj s ním sa spája zaujímavá historka. Keď ešte robil policajta, bol vedúcim tej zmeny, ktorej ušiel zo služobne Červenka. Preto potom Mišov otec prešiel k mestskej polícii,“ pridal pikantnú podornosť ďalší z mužov, ktorý Michala a jeho rodinu poznajú.