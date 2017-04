Nehoda manželov si vyžiadala život Mirky (†46), nešťastná dcéra prehovorila: Otec za maminu smrť nemôže!

Na mieste tragédie včera pribudol kríž s menom Milanovej manželky Mirky (†46). Bola na mieste mŕtva. Mirkina smrť asi najviac zasiahla jej tri deti Alexandru (17), Mirku (18) a Petra (24).

„Prosím, odkážte všetkým, aby nevinili môjho otca,“ hovorí nešťastne dcéra Alexandra, ktorú zraňujú necitlivé komentáre k havárii na sociálnych sieťach.

„Mirka bola veľmi milá, všetkých mala rada, je to veľké nešťastie,“ hovorí zdrvene jej mama Jozefína (71), ktorá je teraz s deťmi v rodičovskom dome. Pomáha aj Milanov otec Milan (71).

Podľa známych sa rodina chystala na veľkú oslavu. Milanovi sa blížili 45. narodeniny a Peter bude mať v rovnaký mesiac 25 rokov. Pani Miroslava pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka. Milan má na dvore rodinného domu pneuservis.

Po nehode skončil s ťažkými zraneniami hlavy a hrudníka. Záchranárska helikoptéra ho transportovala do Fakultnej nemocnice Trenčín. Vodič Štefan (37) z Nemšovej, ktorý sedel v druhom aute, skončil so zlomeninami rebier a hrudnej kosti.

„Dúfam, že otec sa uzdraví,“ povedala s nádejou jeho dcéra Alexandra.

Osudová nehoda

Podľa polície malo k dopravnej nehode dôjsť tak, že vodič Subaru neprispôsobil rýchlosť jazdy a po prejdení pravotočivej zákruty sa s vozidlom dostal do protismeru.

Tam sa snažil svoje vozidlo dostať späť do svojho jazdného pruhu, pričom pri následnom vyrovnávaní vozidla vo svojom jazdnom pruhu došlo k stočeniu vozidla do ľavej strany a šmykom sa jeho vozidlo dostalo do protismeru. Spolujazdcovou stranou narazilo do prednej časti prichádzajúceho vozidla.

Policajný vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Trenčína začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie a vo veci prečinu ublíženia na zdraví.

„Príčina a miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania,“ doplnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.