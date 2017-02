Milovníci čokolády, zbystrite pozornosť: Pochúťku vám pripravia indiáni z pralesa!

Pred časom podpísal výrobca s indiánmi z kmeňa Shuarov zmluvu o spolupráci, na podpise sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska. Je to vôbec prvá medzinárodná zmluva, akú kedy indiáni z ekvádorského regiónu Taisha podpísali. Projekt má aj sociálny rozmer, pretože časť peňazí pôjde na podporu regiónu.

„Firmu vytvoríme spolu – polovicu bude mať miestny obecný úrad, polovicu my. My máme na starosti know-how, naučíme ich, ako si vlastnými rukami zarobia peniaze. Je cena kakaa daná burzou a my k tomu ideme pripočítavať nejaký koeficient, rozdiel medzi tým zostane na podporu regiónu,“ povedal zástupca spoločnosti LYRA Chocolate Karol Stýblo.

Časť peňazí pôjde napríklad na školstvo, časť na infraštruktúru a podobne. Objaviť čisté originálne kakao v ekvádorskom pralese sa výrobcovi čokolády podarilo v spolupráci s rehoľou saleziánov.

„Špecializujeme sa na Južnú Ameriku, keďže odtiaľ je najkvalitnejšie kakao. Máme už Kolumbiu, Peru, no Ekvádor mal objektívne vždy ešte kvalitnejšie kakao,“ hovorí Stýblo.

Problémom v Ekvádore je, že tam už asi pred pätnástimi rokmi prevyšoval dopyt ponuku, a tak ľudia začali vysádzať klon CCN 51, čo je vysoko rodivé a odolné kakao, no chuťovo je podľa Stýbla podobné africkému.

„Máme známeho z rehole saleziánov, ktorý je na misii v Taishi v Ekvádore. Zistil nám, že tam rastie originálne kakao, tak sme sa tam vybrali. Leteli sme malým miestnym lietadlom asi 40 minút do pralesa,“ priblížil Stýblo.

Kakao rastie priamo v pralese, nikdy nebolo striekané a nie je ovplyvnené krížením. Indiáni z kmeňa Shuarov, ktorí tu žijú, čokoládu nikdy nejedli. Stýblo očakáva, že dokážu predať celú produkciu regiónu, ktorá je okolo 400 ton ročne.

„Nie všetko dokážeme spracovať my a predať u nás, ale vieme to umiestniť na trh, počítame s USA a Európou. To, čo nespracujeme, predáme ako surovinu,“ dodal Stýblo. Investícia dosiahne okolo 100-tisíc eur.