Muža, ktorý si mal objednať vraždu, pustili z väzenia: Teraz vám poviem, ako to bolo!

Podnikateľa Dalibora Palatického zastrelili vlani v auguste pri nitrianskom penzióne Ambarella, o ktorý sa sporil s pôvodným majiteľom Miroslavom Ženčákom. Toho označila polícia ako objednávateľa vraždy. On tvrdí, že je nevinný. „Ako poľovník mám zbraň, no nikdy som z nej nevystrelil. Ten človek ma chcel pripraviť o penzión v hodnote 2,5 milióna eur, ale zastreliť som ho určite nedal,“ hovorí Ženčák rázne. Po dvesto dňoch za mrežami ho minulý piatok prepustili.

Čítajte viac Komu patrili? Pri Bratislave našli ľudské kosti

„Žiadne obmedzenie nemám. Na pojednávania budem chodiť, lebo nič zlé som nespravil a vraždu som si neobjednal,“ tvrdí. „Palatický nás chcel pripraviť o strechu nad hlavou. Ale ja som odišiel na chalupu, kde som čakal, až vyhráme súd, ktorý nám penzión vráti,“ vysvetľuje. Vraždou by vraj nič nevyriešil. „Na Dalibora som nadával ako vari polovica Nitry, no jeho smrť som si neobjednal. Veď by mi iba skomplikovala navrátenie domu aj penziónu, ktorý bol vtedy napísaný naňho,“ prízvukuje.

Tvrdí, že v čase vraždy bol navyše niekde úplne inde. „Bol som vzdialený 40 kilometrov a spal som v posteli,“ dodáva. Za mrežami si vraj užil svoje. „Pre hypoglykémiu som jedol cukor lyžicou z kilového vrecka. Ani raz som sa poriadne nenajedol. Stravoval som sa viac-menej z toho, čo som si kúpil v bufete. Snažili sa variť stravu pre diabetikov, no pre mňa nebola,“ opisuje. Pomáhal mu spoluväzeň, potreboval ošetrovateľku.

„Trikrát do týždňa chodím na dialýzu, pichám si päťkrát denne inzulín a beriem dvadsať tabletiek,“ hovorí. Uňho na chalupe však býval Štefan (58), ktorý sa priznal k vražde Palatického. „Poznáme sa 25 rokov, boli sme dobrí priatelia a navzájom sme si pomáhali. Viem, že uzavrel dohodu s prokurátorom o vine a treste. Verím, že ja zostanem na slobode, lebo som sa ničoho zlého nedopustil,“ tvrdí Miroslav Zenčák.

Prečo ho pustili na slobodu

„Najvyšší súd sa stotožnil s názorom sudcu pre prípravne konanie Špecializovaného trestného súdu, že orgány činné v trestnom konaní nepostupovali v súlade s príslušnými ustanoveniami dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ústavy a trestného poriadku a nepostupovali v posudzovanej veci s osobitnou starostlivosťou prednostne a urýchlene a neriadili sa dôsledne tým, že väzba v prípravnom konaní môže trvať len nevyhnutný čas,“ povedal Boris Urbančík, hovorca Najvyššieho súdu.