Prvé mláďatá rysa po 200 rokoch vo Falckom lese SÚ SLOVÁCI!

Štvorročnú rysiu samicu Kaju a jej partnera Luckyho pred časom, keď potrebovali pomoc, prichýlila bojnická zoo. Rehabilitovali ich a potom ich vypustili do voľnej prírody v Nemecku. Teraz dostali správy, ako skvele sa im tam darí. Narisli sa im totiž dve nádherné mláďatká.

„Sú to zdravé, v súčasnosti 6 týždňové samce. Mama je štvorročná samica Kaja, otcom je mladý samec Lucky, “ povedala nám hovorkyňa zoo Bojnice Simona Kubičková.

Ide o prvé mláďatá rysa narodené v nemeckom Falckom lese po vyše 200 rokoch!

Zoo Bojnice sa dlhodobo venuje ochrane a záchrane rysa nielen na Slovensku. „V roku 2015 sme sa zapojili aj do projektu LIFE, čo je Reštitúcia rysov v Biosférickej rezervácii Falcký les, “vysvetlila Kubičková. Prirodzený návrat rysa na toto územie totiž nenastal, a cieľom projektu je vrátiť rysy aj do švajčiarskeho pohoria Jura, čo zabezpečí výmenu genetických informácií medzi populáciami, ktoré tam žijú. Je to dôležité pre ochranu tejto nádhernej šelmy, ktorá je v západnej a strednej Európe ohrozená.