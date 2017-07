Tragický návrat domov: Dvojica skončila s autom v strome

Opäť zabíjala rýchlosť. Nie piatok, ale štvrtok trinásteho bol tentokrát čiernym pre Igora P. (+49) z Nesvád v okrese Komárno, ktorý so svojím autom narazil do stromu. Stret z pevnou prekážkou neprežil. Jeho mladá spolujazdkyňa (21) utrpela našťastie len ľahšie zranenia, s ktorými ju záchranári previezli do nemocnice. Príčinou tejto tragickej nehody bol šmyk a pravdepodobne aj neprimeraná rýchlosť.