Nepoznajú žiadne prekážky: Skáču aj tam, kde sa iní boja chodiť

Parkouristi nám najskôr ukázali svoj „výcvikový tábor“ Born to Trick Park na brehu Váhu, ktorý vybudovali pred dvomi rokmi. „Chceli sme vlastné tréningové prostredie, kde by sme sa mohli zdokonaľovať a spoznávať nových ľudí,“ hovorí Dominik Souhrada, spoluzakladateľ Free run Slovakia.

Potom sme išli do historickej časti Trenčína. Stojky na mestských hradbách doslova brali dych. Veď stačila malá chyba a leteli by do niekoľkometrovej hĺbky. Úžasné boli aj saltá na streche historického schodiska. Doslova si vychutnali Katov dom, na ktorý sa po múroch dostali za niekoľko sekúnd. Na záver Dominik ukázal, aké „jednoduché“ je zavesiť sa horizontálne na mreže okna trenčianskeho múzea.

Free run Slovakia sa prvýkrát zviditeľnili rok po svojom vzniku v súťaži Česko Slovensko má talent 2010. Porotca Jaro Slávik ich vystúpenie vtedy komentoval slovami: „Vy ste taký talent, že Česko Slovensko ešte len bude pozerať!“ Chalani síce nezvíťazili, ale určite neupadli do zabudnutia. „Som rád, že nám to neotvorilo dvere tak, ako sme chceli, pretože sme na to neboli pripravení. Bola to však pre nás veľmi dobrá reklama. Spoznali sme, ako funguje televízny šoubiznis a povedali sme si, ako to chceme ďalej. Zamerali sme sa na svoju vlastnú cestu, síce pomalšiu, ale zato trvanlivejšiu, bez manipulácií a agentúr,“ zhodnotil Dominik.

Chalani si medzičasom stali profesionálmi. Vidieť ich môžete v televíznych reklamách, ale aj vo filmoch ako kaskadérov a dablérov hercov. Zahrali si aj v televíznom seriáli Superhrdinovia a účinkovali v muzikáli Medveď a Máša na ľade. Pre nadšencov parkouru usporiadali už druhý ročník Born to Trick Challenge, na ktorý prišla stovka nadšencov. Pre svojich mladších nasledovníkov majú pripravenú Born to trick Academy, kde trénujú štyri desiatky detí.