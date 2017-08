FOTO Toto ste ešte nevideli! NAJ žrebec je Váňa, dobrá je aj Janulka

Na výstave sú samí krásavci a to tam chovatelia ani neberú svoje najkrajšie exempláre, pretože je to vraj pre zvieratá veľký stres. „To však neznamená, že by pod Zoborom neboli špičkové kusy,“ netajil Ján Huba, spoluorganizátor Národnej výstavy hospodárskych zvierat.

V Nitre sa predstaví spolu asi 100 oviec, rovnaký počet ošípaných i dobytka a asi 12 koní.

Už 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v Nitre potrvá do nedele 20. augusta.

