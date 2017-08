Nový MILIONÁR: Exstarosta Ivanky za pobyt vo švajčiarskom väzení vysúdil obrovské peniaze!

Príbeh ako z kriminálneho thrileru sa začal v roku 2013, keď Vladimír Huněk cez svojho advokáta požiadal Guzmického, s ktorým sa exstarosta Ivanky pri Nitre poznal, či mu nepomôže pre jeho klienta zistiť niečo o jeho zdedených peniazoch. Vtedy určite ani len netušil, ža natrafil na toho najlepšieho človeka, ktorý mu nájde všetky potrebné dokumenty, a na základe nich mu môžu byť vyplatené zdedené milióny eur.

„Ako jediný, okrem českej sudkyne a notárky, som získal všetky potrebné doklady oprávňujúce vyplatiť Huněkovi jeho dedičstvo. Nebolo to ľahké, lebo som na to minul nemalé peniaze, no stálo to za to,“ vraví spokojne Peter Guzmický. Doklady, ktoré bolo potrebné predložiť, totiž vlastnili rozličné osoby, ktorým ich Huněk z neznalosti predal doslova za smiešne peniaze, no on ich od nich musel za podstatne vyššiu sumu odkúpiť.

Na účte obrovské milióny

Vladimír Huněk, ktorý strávil niekoľko rokov v českých väzniciach, zdedil ako jediný dedič rentu od svojej tety, ktorá zomrela v roku 2005 vo švajčiarskom Wintenthure. „Jej výška bola vyčíslená z 1 % účtovnej hodnoty majetku v tej dobe svetového výrobcu čokolády. Na účte banky vo Wintenthure mal takmer 45 miliónov eur, pričom asi 1.2 milióna. Bolo to po tete, lebo mesačne mal dostávať rentu vo výške takmer 2,75 milióna eur,“ prezradil Guzmický čo zistil na začiatku svojho pátrania. To, čo malo prísť neskôr ho však úplne šokovalo. „Huněk mal ale ďalšie veľké majetky v Nemecku ako aj peniaze v iných bankách, takže to, čo zdedil má obrovskú hodnotu,“ pokračoval exstarosta, ktorý však výšku nájdeného Huněkovho majetku radšej ani prezradiť nechcel.

Mozaiku skladal ako puzzle

Keďže Huněk sa nezúčastňoval dedických konaní z dôvodu, že takmer všetky ich presedel v base, bola Guzmického úloha mimoriadne zložitá. „On toho k dospozícii naozaj veľa nemal, takže som musel mozaiku, kto má potrebné dokumenty, skompletovávať a skladať doslova ako puzzle. Všetky potrebné doklady som tak zháňal nielen v Brazílii, ale aj vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku. Najťažšie to bolo vo Švajčiarsku, kde je v tom ich komplikovanom bankovom systéme veľmi zložité dopátrať sa pravdy. Napokon sa mi to však úspešne podarilo,“ netajil spokojnosť ivanský exstarosta.

Za basu mastné odškodné

Vybavovanie vecí pre Huněka dostalo Petra Guzmického v decembri roku 2015 na 20 dní aj do švajčiarskej basy. Ani pobyt v nej ho nezastavil aby sa po návrate z nej napokon dopátral všetkého, čo chcel. Na rad tak prišlo odškodné. „Jedno som dostal od švajčiarskeho štátu, druhé mi na základe našej dohody bude musieť vyplatiť Huněk. Do tretieho, ktoré bude od švajčiarskej banky, sa pustím až sa uzavrú všetky veci,“ skonštatoval exstarosta Ivanky pri Nitre. My len dodávame, že celá výška odškodného sa môže v jeho prípade vyšplhať na desiatky miliónov eur, veď len od Huněka by mal podľa dohody dostať 30 miliónov.

Zápis v Guinessovej knihe rekordov?

Peter Guzmický si však necháva čerešničku na torte na záver. Má ňou byť odškodné od švajčiarskej banky, ktorej zamestnanci ho dostali neoprávnene za mreže. "Najnižšie odškodné, aké táto banka vyplatila, bolo 20 mil. a najvyššie okolo 140 mil. švajčiarskych frankov. A to za oveľa menší prípad ako u mňa. Mňa obvinili, že som im vraj chcel ukradnúť 350 mil. € za pomoci falošných dokladov. Zo mňa banka urobila najväčšieho bankového zlodeja na svete, takže to odškodné musí byť aj tomu adekvátne. A navyše, budem žiadať i zápis do Giunessovej knihy rekordov, lebo o takýto lup sa ešte nikdy nikto nepokúsil," dodal s dávkou humoru exstarosta Ivanky pri Nitre. Dostať by však mal aj 10% zo sumy, ktorú dostane Čech ako svoje dedičstvo, takže na Guzmického čaká poriadny balík peňazí. On sám však chce z celej sumy darovať až 90 % na humanitu.

Problém v nekomunikácii

Všetky problémy, do ktorých sa dostal nielen Peter Guzmický, ale najmä samotný Huněk, vyplývali z jeho nekomunikácie s bankami. „Iba tá švajčiarska ho päťkrát vyzvala aby si prišiel urovnať svoje náležitosti spojené s dedičstvom, no ten to ignoroval. Rovnako tak postupoval aj v prípade rakúskej či nemeckej, ktorá mu oznámila, že tam má obrovský majetok, lenže nikto si to nevšimol. Celý môj pobyt za mrežami bol dôsledkom jeho nekomunikácie so švajčiarskou bankou, v ktorej bola naša návšteva úplne oprávnená a legitímna, lebo sme na to mali poverenie vlastníka,“ pridáva exstarosta.

Spokojný so svojou prácou

Odhliadnuc od všetkého, čo musel počas hľadania a pátrania po dokladoch zažiť je P. Guzmický na záver so svojou robotou spokojný. „Podarilo sa mi nielen uzavrieť veľmi zložitý prípad v prospech človeka, ktorý zdedil neskutočný majetok, pričom nemal k dispozícii takmer žiadne dokumenty. Po stretnutiach s desiatkami účastníkov dedičských konaní som poukázal kde všade má Huněk majetok a správca konkurznej podstaty ho teraz na základe mojich zistení a dokladov dohľadá. Zároveň som si očistil svoje meno, ktoré niektorí mojím nezákonným pobytom za mrežami pošpinili,“ dodal na záver neuveriteľného príbehu Peter Guzmický, ktorý si myslí, že k uzavretiu konania a vyplateniu peňazí dedičovi Huněkovi by mohlo prísť do pár týždňov či mesiacov.

Zavaril si aj na Slovensku

Peter Guzmický bol v Ivanke pri Nitre starostom od roku 1992 celkovo päť funkčných období. Za ten čas mal zopár prešľapov, ktoré dokonca riešil aj súd. Tým najväčším bol podvod a zneužitie právomocí verejného činiteľa, za čo dostal dvojročnú podmienku. Ďalším prehreškom, ktorý musel exstarosta riešiť bolo využívanie služobného telefónu na súkromné účely s tým spojený vysoký účet za prevolané minúty. Obe kauzy však pre neho dopadli relatívne dobre.

Za vydržané pozemky podmienka

Najväčší problém exstarostu pred súdom bola kauza vydržaných pozemkov pod spinálne centrum, ktoré malo vyrásť neďaleko Ivanky pri Nitre. Ťahala sa od roku 2005 a skutku sa mal dopustiť pri vydržaní pozemkov s rozlohou asi 131-tisíc m² a 267-tisíc m². Na ploche, o ktorú mal ich údajných vlastníkov pripraviť, plánoval postaviť spinálne rehabilitačné centrum za 464,70 mil. €. Pozemky od obce vtedy kúpila firma Metronom za 40 mil. korún (1,33 mil. €) na splátky, pričom na jej účet mala prísť pätina sumy. „Všetko bolo legálne, nič sme neporušili. Veď za pravdu nám dal Najvyšší aj Ústavný súd. Iba tie nitrianske mali na celú vec svojský názor,“ trvá na svojej nevine exstarosta, ktorý od Krajského súdu v Nitre odišiel s dvojročnou podmienkou.

Zaujímavé „služobné“ telefonáty

Obcou v roku 2006 zmietal problém vtedajšieho starostu s využívaním služobného telefónu. Mal ho využívať aj na súkromné účely, no volal na zvláštne čísla, za čo minul takmer 75-tisíc Sk (2 500 €). „Zistil som, že v roku 2006 minul náš starosta na medzinárodné hovory 9 288,20 Sk (308,31 €), na obrazové správy 5 216,90 Sk (173,17 €), na SMS 10 655,30 Sk (353,69 €) a na TV čet 12 489 Sk (414,56 €),“ prezradil vtedy hlavný kontrolór obce, podľa ktorého sa jednalo o jasné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Peter Guzmický napokon celú sumu po prevalení škandálu za jeho súkromné hovory aj správy zaplatil.