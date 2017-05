Lanovka nad mestom: Neuveríte, kto ju chce postaviť!

Atrakciu, ktorá na Zobor lákala tisícky turistov, ale s obľubou ju navštevovali aj miestni, dali do prevádzky 20. novembra 1970. Jej prepravná kapacita bola 360 osôb za hodinu a pasažieri pri tom prekonávali výškový rozdiel 317 metrov. Definitívny koniec lanovky prišiel v roku 1993, keď na jej výraznejšiu rekonštrukciu chýbali peniaze.

Po takmer 24 rokoch prevádzky začala pomaly upadať do zabudnutia, hoci mnohí na ňu predsa len s určitou nostalgiou spomínajú dodnes. Zrekonštruovať a sprevádzkovať lanovku sa pokúšala v roku 1998 kežmarská firma Tatrapoma ski, ktorá pri nej chcela vybudovať aj novú zjazdovku, no z jej plánov napokon nebolo nič. Veľmi zaujímavo vyzeral projekt istej kanadskej spoločnosti, ktorá dokonca chcela na vrchole Zobora otvoriť akési slovenské „Las Vegas“. Vedenie mesta to ale zmietlo zo stola. V roku 2007 sa pre jej havarijný stav, keď laná a kabínky ohrozovali okolie, pristúpilo k demolácii celej lanovky a na jeseň o dva roky pôvodnú lanovku demontovali. A to napriek tomu, že na nej v roku 1991 vykonali kompletnú výmenu pohonu. Napokon z n zostala iba vrchná stanica.

Aktívne nitrianske biskupstvo

O prinavrátenie lanovky na Zobor sa v ostatnom čase asi najviac angažovalo nitrianske biskupstvo, ktoré dokonca nechalo vypracovať štúdiu novej lanovky a trasy, kadiaľ by mala viesť. To preto, aby vyhovelo nespokojným občanom, ktorým ponad hlavami a pozemkami trasa starej lanovky viedla. „Naša aktivita vyplýva najmä z toho, že pozemky v tejto oblasti sú v našom vlastníctve. Ochrániť by sme chceli najmä tých, ktorým stará trasa narúšala súkromie,“ prezradil Martin Štofko, ekonóm nitrianskej diecézy.

Pôvodnú dvojsedačkovú lanovku má nahradiť kabínková, s dvomi trojicami osemmiestnych kabín, ktoré budú odolnejšie voči nástrahám počasia. Celkový rozpočet odhadlo biskupstvo na 2,5 až 3 milióny €. „My ju nemáme v pláne financovať z vlastných zdrojov, avšak nevylučujeme ani možnosť uchádzať sa o granty, ktoré by projekt mohli podporiť a financovať,“ netají M. Štofko. Kedy však dôjde k realizácii projektu je nateraz otázne, pretože všetko je len na začiatku. O projekte už prebehli predbežné rokovania medzi biskupstvom a predstaviteľmi Mesta. Dôležité bude totiž aj zistenie, či celý projekt je možné zrealizovať z pohľadu územného plánu mesta a vplyvov na životné prostredie.

Anketa s názormi ľudí na lanovku

Barbora Bečková (16): „Nápad s obnovením lanovky sa mi veľmi páči. Bolo by to atraktívne nielen pre tustistov, ale aj pre Nitranov, ktorí radi chodievajú na Zobor."

Viera Horváthová (52): „Bolo by super keby sa lanovka opäť obnovila. Pritiahlo by to do Nitry nielen turistov, ale uľahčilo by to návštevu Zobora i rodičom s malými deťmi alebo starším ľuďom.“