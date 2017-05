NEUVERITEĽNÉ! Mladý futbalista strelil 19 gólov za 51 minút!

Nádejný futbalista, a v súčasnosti aj parádny strelec, sa pritom futbalistom ani stať nemusel. Ešte ako malý totiž poškuľoval aj po hokeji. Mamina a najmä rodina, z ktorej mnohí hrali futbal však rozhodli, že prednosť dostanú zelené trávniky. „Futbal hrám už deväť rokov a mojím prvým klubom bol KŠK Levice. Začínal som ako krajný obranca, v Leviciach som bol záložníkom a útočníkom. Okrem brankára som teda prešiel asi všetkými postami,“ priznáva mladý „bomber“ z Levíc.

Okrem KŠK hral prvú i druhú ligu v mládežníckych tímoch Slovana Levice, a napokon zakotvil v neďalekých Podlužanoch. „Z Levíc som odišiel za kamarátmi, ktorí sa pre problémy v tomto klube presunuli do Podlužian, kde hrám za štvrtoligový starší dorast. A vôbec to neľutujem,“ netají mladý útočník.

V novom pôsobisku nastupuje na poste stredného útočníka.

Máme nový rekord

„A práve na hrote útoku sa mi hrá najlepšie, lebo vždy ma to viac ťahalo strieľať góly ako brániť. V jednom zápase som dal doteraz najviac päť gólov, takže takáto nádielka je mojím rekordom,“ smeje sa Nikolas, ktorý sa 19 gólmi v sieti súpera v majstrovskom zápase, a to za iba 51 minút, stal zrejme slovenským rekordérom. „Pokiaľ mám vedomosť, tak neevidujeme väčší počet strelených gólov v takomto časovom horizonte,“ prezradil šéf slovenskej Knihy rekordov Igor Svitok.

Na čele tabuľky strelcov

Dať toľko gólov v jednom zápase je skutočne unikát. „Súper je pritom v strede tabuľky. Do 20. min prvého polčasu nič nenasvedčovalo takému gólostroju, no potom sa to spustilo. Hostia odchádzali do šatne za stavu 0:12, a to ich položilo,“ vraví Nikolas.

V pamäti mu utkveli ešte dva jeho zápasy. „Tým bol isto zápas v Leviciach, kde sme hrali o záchranu proti Novým Zámkom a ja som dal vtedy víťazný gól v poslednej minúte. Tým druhým bol duel proti Komárnu za starší dorast Levíc, keď som dostal prvú a jedinú červenú kartu v mojej kariére.“

Nikolas sa rekordným zápisom dostal aj do čela tabuľky strelcov. Ako dlho tam ostane netuší, lebo pred svojím prenasledovateľom má iba jednogólový náskok. Ale to, že dal v jednom zápase za 51 minút 19 gólov mu zrejme na dlhé roky nezoberie nikto.