Neuveriteľné: Slovenský skialpinista (27) prežil hrozivý 200-metrový pád v zasnežených rakúskych horách

Mladý slovenský horolezec mal neuveriteľné šťastie. V sobotu sa vydal v Rakúsku na túru do takmer 2500 metrovej výšky. V skalnatom nezvyklo zasneženom teréne sa však šmykol a padal 200 metrov do prázdna. Hornorakúski záchranári, ktorí k nemu prišli ako prví a začali ho oživovať, nemohli uveriť, že to prežil.