Profesorka mágie o záhadnom zmiznutí Andrey: Exorcista by vedel privolať jej dušu a nájsť ju!

Aj keď polícia robí, čo môže, Andrey od utorka stále niet. Hlavným podozrivým z jej únosu je exmanžel Miroslav (46), po ktorom tiež pátra polícia. Krátko po tom, ako sa po 2 rokoch a 8 mesiacoch dostal z väzby na slobodu sa mal vyhrážať Andrei, ktorá vraj rozpredávala jeho majetok.

Názor numerologičky

Rodina i známi mladej ženy dúfajú, že sa čoskoro vráti domov živá a zdravá. Numerologička Daniela si „preklepla“ dátumy narodenia dvojice. Čo v nich vyčítala?

„Andrea má značne komplikovaný dátum narodenia s náročnou rovinou Saturnu, preto ju stretajú náročné životné situácie. Neznáša spory a hádky, je prajná a príliš dôverčivá,“ tvrdí numerologička a dodáva: „Nevie rozpoznať skutočné hrozby a ani zaujať triezvy postoj v záťažových situáciách. Komplikovaná myseľ všetko zhoršuje a je možné, že pri únose reagovala maximálne nevhodne,“ doplnila.

Podľa jej slov je Andrea v roku, v ktorom mala urobiť dôležité zmeny. A keďže neurobila nič, zmeny jej zariadil život sám. „Jej manžel má v tomto roku riešiť všetko po dobrom a únos sa nedá klasifikovať ako dobrá vec. Možno povedať, že obaja zišli z cesty už dávnejšie a nevyužili možnosť nápravy chýb, čím skomplikovali život nielen sebe, ale aj najbližším,“ uzavrela Daniela.

Aj mágia vie pomôcť

Profesorky mágie Soni sme sa zasa spýtali, kde by mali policajti Andreu hľadať a či je vôbec ešte medzi živými. „Odpoveď na túto otázku vôbec nie je jednoduchá a nevyriešite to kyvadielkom či veštením z kariet. Ide o zložitý proces, pri ktorom je potrebná účasť exorcistu. Dušu voláme do tela niekoho iného a exorcista sa s ňou rozpráva. Väčšinou sa snaží dostať z nej informácie o tom, čo vidí okolo seba, aby sme ju vedeli lokalizovať. Pokiaľ duša prejavuje známky zmätenia, nie je to dobré znamenie, pretože osoba, ktorú hľadáme, je už mŕtva,“ tvrdí Soňa, ktorá má s mágiou desaťročné skúsenosti.