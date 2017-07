Od filcových papúč k luxusným topánkam: Ako vznikala slávna obuvnícka firma

Tomáš Baťa sa o rodinné remeslo, aj jeho otec bol obuvník, začal zaujímať ako 12-ročný. Chcel vedieť nielen to, ako topánky vyrábať, ale aj ako ich čo najvýhodnejšie predať. Už ako 14-ročný odišiel do fabriky v Prostějove, kde sa vyrábali obuvnícke stroje. Neskôr sa vrátil domov, ale po nezhodách s otcom odišiel za sestrou Annou do Viedne.

Práve ona mu pomohla rozbehnúť podnikanie. Po návrate na Moravu v roku 1894 sa súrodenci Tomáš, Ján Antonín a Anna dali vyplatiť z otcovho podniku a v Zlíne si založili obuvnícku živnosť. Šili prešívanú filcovú obuv, lenže sa zadlžili a v roku 1895 nemali z čoho platiť zmenky. Vtedy sa ukázala Tomášova pracovitosť.

„Vykonávaním robotníckych prác som našiel cesty, ktoré viedli k úspore materiálu a k zjednodušeniu roboty. Suroviny som nosil desať kilometrov na chrbte, z otrokovickej stanice do Zlína. Robotníci pracovali vo dne, v noci. Keď bolo všetko hotové, vyspávali a ja som v noci odviezol tovar a priviezol suroviny,“ spomínal. Do roka podnik dostal z dlhov. Súrodenci naďalej šili najmä filcovú a plátennú obuv.

V roku 1897 postavili prvú výrobnú halu v Zlíne. Tomáš sa vydal koncom roka 1904 do Ameriky. Prišiel s nápadmi na nové haly, objednal americké stroje, začali šiť celokožené topánky, ale boli náročnejší na robotníkov. Podľa vzoru americkej automobilovej firmy Henryho Forda zaviedol Tomáš v roku 1928 pásovú výrobu. Obuv aj preto dokázal predávať za ľudové ceny.

V roku 1900 zamestnávali Baťovci 120 ľudí, v roku 1925 pre nich robilo už vyše päťtisíc ľudí. O tri roky neskôr založili zahraničné filiálky. Od roku 1922 bol Tomáš Baťa starostom Zlína. Lenže presne pred 85 rokmi ako 56-ročný zahynul pri leteckej havárii, keď smeroval na otvorenie novej pobočky vo Švajčiarsku. Chvíľu po štarte v Otrokoviciach sa jeho súkromné lietadlo zrútilo.

Podľa jednej verzie sa chcel pilot vyhnúť elektrickému vedeniu a vrazil v hmle do budovy, podľa inej stratil orientáciu. V tých rokoch dával Baťa prácu až 30-tisíc ľuďom, továrne a obchody mal na štyroch kontinentoch. Po jeho smrti prevzal firmu nevlastný brat Ján Antonín Baťa († 67). V roku 1947 ho však odsúdili za kolaboráciu s nacistami a prišiel o celý majetok.

Zomrel v roku 1965 v Brazílii, kde založil viaceré podniky. Od roku 1948 riadil rodinné impérium zakladateľov syn Tomáš Baťa ml. († 93). V Zlíne sa vyučil za obuvníka, v roku 1939 odišiel do USA a odtiaľ do Kanady. Po revolúcii v roku 1989 niekoľkokrát navštívil aj Čechy a Slovensko. Na čele obuvníckeho impéria je teraz jeho syn Thomas George Bata (69), ktorý sa žije vo Švajčiarsku.

U Baťu boli trináste platy aj rekreácie

Na Tomáša Baťu spomínajú mnohí bývalí zamestnanci jeho firiem len v dobrom. Síce vyžadoval pracovitosť a disciplínu, vedel však ľudí za ne aj patrične odmeniť, a to nielen finančne. V tých časoch to vôbec nebolo bežné. Pamätníci, ktorí pracovali u Baťu, na svojho dávneho zamestnávateľa nedajú dopustiť.

„Keď ste dobre robili, nemuseli ste sa báť o prácu. Boli aj trináste platy a rekreácie. Keď ste maródili, robota vás počkala, nepovedali vám, že môže ísť,“ zaspomínal nedávno Vincent Šmercel z Partizánskeho.

Baťu si pochvaľujú aj v Bošanoch: „Každý piatok bola výplata, ľudia mali peniaze aj robotu. Baťa nepostavil iba fabriku a domy pre zamestnancov, ale napríklad aj kino a hotel.“ V Bošanoch bola Baťova škola práce, ktorá vychovávala odborníkov v chemicko- koželužskom odbore. Prví absolventi z nej vyšli v roku 1945.