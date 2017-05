Opité nevodičky Mária (45) a Denisa (36): Sadli za volant a nabúrali!

Mária, poriadne pod parou, jazdila v osobnom aute v Chynoranoch štýlom cik-cak, zo strany na stranu. Do kanála, na cestu, do protismernej časti vozovky, znova do kanála, narazila do premostenia a poškodila okrasné dreviny. „Policajti zistili, že Mária nie je držiteľkou vodičského preukazu. Následne bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, a to 1,44 mg/l, čo predstavuje neuveriteľné 3 promile alkoholu,“ hovorí trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Máriu obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo jej hrozí až jeden rok väzenia. Škoda na aute je 200 eur, na betónovom premostení 200 eur a 100 eur na okrasných drevinách.

Pod vplyvom alkoholu bola v piatok večer aj Denisa v Trenčianskych Stankovciach. Cúvala z parkoviska pred penziónom, pričom zišla z parkovacej plochy cez trávu a zadnou časťou vozidla narazila do oplotenia penziónu. „Po náraze prerazila oplotenie a poškodila klimatizačnú jednotku a múr budovy. Denisu po príchode na miesto udalosti policajti podrobili dychovej skúške s výsledkom 0,72 mg/l, čo predstavuje 1,50 promile alkoholu,“ spresnila Antalová. Muži zákona zistili, že ani Denisa nie je držiteľkou vodičského oprávnenia. Vodičku bez vodičáku obvinili z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za čo jej hrozí rovnaký trest, ako Márii.