Otrasný život dôchodcov v domove v Krajnom: Prečo ich trápenie nezistila lekárka?

Podľa hovorcu Michala Stušku rezort začal konať už minulý týždeň, keď dostal oficiálne podanie od pisateľky, ktorá upozornila na pomery a staroslivosť v Adonise. „Podanie bolo odstúpené Trenčianskemu samosprávnemu kraju s požiadavkou na vykonanie kontroly úrovne poskytovanej sociálnej služby,“ spresnil Stuška.

Ako doplnil, podanie dostal aj Úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorý by mal preveriť stravu, hygienu a podobne, na ošetrovateľskú starostlivosť si posvieti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Hneď po doručení konkrétnych informácií z Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodneme o ďalšom postupe,“ prisľúbil hovorca rezortu.

Hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Veronika Rezáková tvrdí, že zariadenie pre seniorov Adonis je neverejný poskytovateľ sociálnej služby, a teda nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. „V prípade požiadania o súčinnosť z ministerstva práce vykonáme kontrolu. V tejto veci však neevidujeme žiaden podnet na preverenie,“ doplnila Rezáková.

Senior Heribert Lederer je teraz v opatere interného oddelenia nemocnice v Novom Meste nad Váhom, kde ho dokonca strážia policajti. Podľa trenčianskej krajskej hovorkyne Eleny Antalovej, zatiaľ nezistený páchateľ mal od apríla do 14. júna podávať ku konzumácii 79-ročnému klientovi domova zatiaľ nezistenú zdraviu škodlivú látku.

„V dôsledku podávania tejto látky sa mal klientovi domova zhoršiť zdravotný stav, a to až do takej miery, že mu začal zlyhávať dôležitý orgán, konkrétne obličky,“ spresnila Antalová. Zaujímalo nás, prečo si zdravotné problémy starého muža nevšimli lekári. Podľa našich informácií, klientov Adonisu mala na starosti lekárka Jana Gellenová, ktorá má ambulanciu neďaleko centra obce Krajné.

Za starkými do domova však údajne nechodila. Keď sme s lekárkou chceli hovoriť, po sestričke odkázala, že sa nebude k ničomu vyjadrovať. Heribert Lederer zmizol zo zariadenia 14. júna. „Uniesla“ ho pani Amália (44), kuchárka a neskôr prevádzkarka v Adonise.

Podľa nej ju senior požiadal o pomoc s tým, že má zdravotné problémy. Starého pána odviezla do nemocnice v Piešťanoch. Odtiaľ putoval do zariadenia Domicile v Papradi pri Starej Turej, záchranka ho potom previezla na vyšetrenie do Trenčína a z neho na interné oddelenie v nemocnici v Novom Meste nad Váhom.