Pašeráci cigariet a tabaku sa musia mať na pozore: Ero im ide po krku

Pašovanie tabaku a tabakových výrobkov na Slovensko nie je nič výnimočné a colníci sa s týmto druhom „obchodu“ stretávajú veľmi často. Na boj s touto nelegálnou činnosťou preto využívajú aj špeciálne cvičených psov. Jedným z nich, a veľmi úspešným, je aj nemecký ovčiak Ero (6), ktorý má svoju základňu v Štúrove (okr. Nové Zámky). „Na tabak a tabakové výrobky je jediným v celom Nitrianskom kraji. U nás, na rozdiel od oblastí hraničiacich s Ukrajinou, až také množstvo zachytených cigariet nemáme, zato tabaku je naozaj dosť,“ prezradil psovod a Erov majiteľ Jozef Truska (48), ktorý je u colníkov už 28 rokov.

Vyňuchal už tony tabaku

V Komárne odhalil 2 400 kg tabaku, z ktorého by sa dalo vyrobiť asi 2,3 milióna kusov cigariet a únik na spotrebnej dani by tým bol takmer 170-tisíc €. Okrem toho Ero objavil v jednom z áut pri Komárne viac ako dvetisíc kusov nelegálnych cigariet a pri iných kontrolách ďalších vyše šesťtisíc kusov. Ero vyňuchal v kufri vozidla aj sto balíčkov pašovaných cigariet. „Odhaľovať tento typ tovaru sa mu darí od začiatku, hoci pašeráci v našom okolí nie sú až takí prefíkaní ako na východe republiky. Na druhej strane, tam je to pre mnohých ich jediná obživa, takže sú dosť sofistikovaní,“ netají Truska.

Čítajte viac Slovenským colníkom sa podaril záťah: Pašeráci prevážali falošné náhradné diely

Ťažko na cvičisku, ľahšie v praxi

Pes, ktorý má slúžiť na vyhľadávanie musí prejsť náročným výcvikom. „Vycvičiť dobrého psa na vyhľadávanie tabaku nie je také ľahké. Aj on musí spĺňať nejaké kritériá. Po výbere má okrem základného ešte ďalšie desaťdňové kurzy. Navyše, každý rok absolvuje dva päťdňové takzvané kondičné kurzy, kde vyhľadávajú tabak a tabakové výrobky v rozličných dopravných prostriedkoch,“ dodal Erov majiteľ. Ero je pre Jozefa prvým takýmto psom a má ho od šteňaťa. V službe by mal vydržať 10 rokov.