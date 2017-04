Po 18 rokoch nedostaneme ani cent? Ozvali sa ďalší šokovaní klienti poisťovne Rapid life

Začiatok príbehu bol pre Havranovcov ako z rozprávky, koniec sa však zmenil na dokonalý horor. „Iba pár dní po narodení našej dcérky Nikolky nás doslova prepadli zástupcovia vtedy ešte Prvej česko-slovenskej poisťovne a nahovorili na výhodné poistenie. Nasľubovali nám, že keď bude mať dcéra 18 rokov dostane 100 000 Sk, čo boli vtedy ešte pekné peniaze,“ spomína na prvý kontakt s pracovníkmi poisťovne Karol.

Ich dcéra dovŕšila vlani v júli 18 rokov a očakávali, že zakrátko si bude môcť vyzdvihnúť sľúbené peniaze. Poistka však bola uzatvorená v auguste, a tak im po telefonáte do poisťovne oznámili, aby po termíne ukončenia poistného plnenia poslali žiadosť o výplatu poistného plnenia. A vtedy sa začali prvé problémy.

„Poslali sme, čo chceli, lenže oni nám poslali ich žiadosť, ku ktorej bolo treba priložiť všetky možné papiere, overené podpisy, bydlisko, účty... Dokonca chceli aj originál zmluvy. Opäť sme im všetko zaslali, lenže odvtedy nič. Voláme im pravidelne, ale ich odpoveďou je, že telefonicky nám nemôžu poskytnúť žiadne informácie. Máme si vraj poslať urgenciu, no už sme poslali asi tri, odpoveď sme však žiadnu nedostali,“ pridáva jeho manželka Zuzana.

Zisk z poistky, na ktorú pravidelne posielali peniaze, mal byť použitý na prilepšenie si k štúdiu ich dcéry v dospelosti. Stalo sa a ona študuje na vysokej škole v Prahe. „Doteraz sme z poisťovne nedostali zo sľubovaných peňazí nič a vyzerá to tak, že zrejme ani nedostaneme. Aj som tam chcel ísť osobne, no pani na druhej strane telefónnej linky mi povedala, že je to zbytočné, lebo sa mi nikto nebude venovať, komunikujú iba telefonicky,“ rozčuľuje sa Karol Havran.

„Zatiaľ to teda musíme ťahať sami, hoci žijeme od výplaty k výplate. Už ani nevieme, na koho sa obrátiť. Človek tam roky vkladá peniaze a po 18 rokoch šetrenia nedostane nič?“ krúti hlavou jeho zúfalá manželka.